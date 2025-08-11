Yungas Conference 2025 reúne nomes do franchising em SP

O Yungas Conference 2025 reuniu os principais nomes do franchising brasileiro em um ambiente estratégico no Ville du Vin, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo (SP). O encontro aconteceu no dia 7 de julho e contou com a participação de CEOs, diretores, gerentes de franquias e executivos de redes relevantes do mercado nacional.

O evento teve como principal objetivo conectar clientes e prospects em um ambiente de negócios, promovendo relacionamento e geração de oportunidades comerciais. A programação teve início com o “Welcome coffee”, seguida de seis palestras e painéis, intercalados com um almoço executivo. O encerramento aconteceu às 18h, quando teve início o happy hour.

O encontro contou com a participação dos palestrantes Carlos Galvão (Ironman Brasil), Fernanda Toscano (ZAMP), José Carlos Semenzato (SMZTO), Guilherme Reitz (Yungas), Adir Ribeiro (Praxis Business), Marcelo Piazera (Fórmula Animal), Matheus Fell (Quiero Café), André Alves (Royal Face), Deborah Rolim (ZEISS), João Bernartt (Yalo), Gabrielli Nakagawa (Kopenhagen) e Wilson Bissi (O Boticário).

Foram abordados seis conteúdos ao longo do dia, com foco prático e estratégico. Guilherme Reitz, CEO da Yungas, avalia de forma positiva a edição de 2025 do Yungas Conference. “É importante ter iniciativas deste tipo para que haja networking e benchmarking entre redes de franquias que atuam em setores diferentes, mas que podem usufruir de estratégias similares, o que potencializa de maneira relevante os resultados das redes de franquias”, afirma.

O evento ocorre em um momento de pleno destaque para o segmento em âmbito nacional. No primeiro trimestre, o faturamento do setor foi de R$ 65,9 bilhões, um crescimento de 8,9% em relação ao resultado dos primeiros três meses de 2024, quando o segmento alcançou a receita de R$ 60,5 bilhões. Os dados são da “Pesquisa Desempenho do Franchising 2025”, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Assuntos em evidência

Reitz destaca que o Yungas Conference 2025 abordou Inteligência Artificial (IA) e Programa de Excelência para Metrificação de Rede de Franquias, que estão entre os principais assuntos que vêm sendo discutidos no setor de franchising atualmente.

“A base da nossa agenda do evento foi nesses dois assuntos, os quais tiveram palestras e painéis facilitados por pessoas que são referência no mercado de franquia e que tiveram experiência prática nesses temas”, explica.

Entre os principais temas tratados no Yungas Conference 2025, estiveram em destaque:

Programa de excelência em redes : com a participação de José Carlos Semenzato, investidor da SMZTO e jurado do Shark Tank Brasil, e de Adir Ribeiro, fundador da Praxis Business, especialista em gestão estratégica de redes, a palestra trouxe uma reflexão sobre as melhores práticas em programas de excelência para franquias e redes corporativas. A conversa transitou desde a estruturação minuciosa de critérios operacionais e padrões de qualidade até a aplicação de tecnologias avançadas para mensurar desempenho, potencializar o engajamento das unidades e garantir consistência operacional. Os líderes compartilharam experiências reais, destacando desafios enfrentados, aprendizados adquiridos e casos de sucesso na implementação de modelos robustos de excelência em grandes redes;

: com a participação de José Carlos Semenzato, investidor da SMZTO e jurado do Shark Tank Brasil, e de Adir Ribeiro, fundador da Praxis Business, especialista em gestão estratégica de redes, a palestra trouxe uma reflexão sobre as melhores práticas em programas de excelência para franquias e redes corporativas. A conversa transitou desde a estruturação minuciosa de critérios operacionais e padrões de qualidade até a aplicação de tecnologias avançadas para mensurar desempenho, potencializar o engajamento das unidades e garantir consistência operacional. Os líderes compartilharam experiências reais, destacando desafios enfrentados, aprendizados adquiridos e casos de sucesso na implementação de modelos robustos de excelência em grandes redes; Inteligência Artificial aplicada ao franchising: com a participação de Fernanda Toscano, CIO da Zamp, reconhecida por sua expertise em inovação tecnológica, a palestra trouxe discussões sobre IA no contexto das franquias, escapando do senso comum para demonstrar com clareza e praticidade como a inteligência artificial já está sendo aplicada na gestão de redes. A palestra destacou aplicações tangíveis, como o uso de IA para previsão precisa de demanda, suporte proativo ao franqueado, automatização inteligente de auditorias e monitoramento em tempo real de indicadores-chave. Fernanda apresentou exemplos concretos de ferramentas acessíveis, bem como cases de redes que estão na vanguarda da adoção da IA como elemento estratégico para otimizar processos, impulsionar o crescimento sustentável e reforçar a padronização e excelência em suas operações.

Para o CEO da Yungas, o balanço do evento foi positivo. “Com o Yungas Conference 2025 tivemos um contato mais próximo com os nossos clientes e buscamos promover um espaço de educação e networking para os líderes do mercado de franquias”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: https://yungas.com.br/