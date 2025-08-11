Startup cria sistema para captação e agendamento médico

Uma startup brasileira de inteligência artificial desenvolveu um sistema que integra a criação de campanhas online à automatização do processo de agendamento médico. A tecnologia, criada pela Lyds, foi apresentada pela empresa como um “funil programado para médicos”, conceito que, segundo informações fornecidas pela própria organização, descreve a integração de etapas desde a captação de potenciais pacientes até a marcação de consultas.

Com sede em Alphaville (SP), a Lyds mantém uma equipe de engenheiros de software, especialistas em inteligência artificial e cientistas de dados. A companhia afirma que o sistema é voltado a profissionais da saúde interessados em centralizar a gestão de anúncios, atendimento inicial e agendamento de consultas.

O módulo denominado Lyds MED foi projetado para médicos e clínicas e, de acordo com dados da empresa, já está em uso em diferentes especialidades. O funcionamento descrito pela Lyds inclui: criação de campanhas com segmentação de público em plataformas como Facebook e Instagram, início da comunicação por meio de mensagens no WhatsApp, coleta de informações para qualificação e registro automático de horários na agenda do consultório.

Segundo Eduardo Luz, fundador da Lyds, a proposta é unificar processos hoje realizados por ferramentas distintas. “O objetivo foi criar um sistema que conectasse a captação de pacientes ao agendamento, sem depender de múltiplas ferramentas ou processos manuais”, explica.

A empresa informa que o desenvolvimento teve início em 2019 e que foram investidos recursos próprios em pesquisa e testes até chegar à versão atual. Desde então, afirma que a solução passou a ser utilizada por médicos de diferentes regiões do país.