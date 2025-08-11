Grupo Moura apresenta nova geração de baterias Nobreak

O Grupo Moura anuncia o lançamento da nova geração de baterias Moura Nobreak, voltada a aplicações que exigem fornecimento contínuo de energia, como sistemas UPS (uninterruptible power supply), equipamentos hospitalares, vigilância eletrônica e infraestrutura de segurança. O reposicionamento da linha inclui atualizações técnicas e mudanças na identidade visual, com foco em ampliar a competitividade do produto no mercado brasileiro.



Desenvolvidas com tecnologia totalmente nacional e resistência térmica, as baterias foram adaptadas às condições climáticas da América do Sul. De acordo com Felipe Godoy, gerente de negócios corporativos e industriais da empresa, “o aprimoramento do custo-benefício e da performance técnica foram pensadas para gerar vantagem estratégica aos clientes e reforçar o papel da Moura como referência no setor energético regional”.



O lançamento ocorre em um momento de expansão global do mercado de baterias. Segundo dados da Mordor Intelligence, o segmento de baterias de consumo pode atingir valor de US$?22,15 bilhões até 2029. No cenário regional, o Brasil tende a liderar o mercado na América do Sul e Central, impulsionado pela demanda por bens de consumo e por um crescimento médio anual de 4% no setor de baterias estacionárias e industriais.



“Estamos diante de um mercado cada vez mais sensível à segurança energética, agilidade de resposta e eficiência, especialmente em setores como saúde, logística e tecnologia. O reposicionamento da linha Moura Nobreak tem como premissa responder a essa nova demanda com evolução técnica que visa recargas mais rápidas, maior resistência à corrosão, mais durabilidade em altas temperaturas e desempenho em picos de carga”, explica o executivo.

Entre os avanços técnicos estão a nova tampa Roll Over — que possui um labirinto responsável por aumentar a área de condensação do ácido, reduzindo a liberação de gases e, consequentemente, a perda de água. Além disso, a nova tampa dificulta a passagem de ácido quando a bateria estiver inclinada. Destacam-se ainda o uso de placas expandidas e melhorias no tempo de resposta às demandas do sistema.

A linha também passou por um redesign da embalagem e da identidade visual, com o objetivo de alinhar a marca às tendências globais em soluções técnicas de alta confiabilidade.



Segundo Godoy, a durabilidade da nova geração foi validada por meio de testes realizados no Complexo Laboratorial do Grupo Moura, localizado em Belo Jardim (PE). Certificado pela norma ISO/IEC 17025, o centro é integrado aos times de engenharia de produtos e processos, e realiza ensaios de vida útil, desempenho térmico e ciclos de carga e descarga com metodologia internacional.



“Esse centro busca garantir rastreabilidade total nas etapas de desenvolvimento. As baterias são submetidas a testes rigorosos, com foco em assegurar a entrega de produtos com performance auditada, durabilidade e padronização técnica que atende aos mercados mais exigentes”, destaca o gerente de negócios.



A nova linha também está inserida no Programa Ambiental Moura (PAM), iniciativa de logística reversa que recolhe 100% das baterias comercializadas para reciclagem e reaproveitamento. “O programa destina cerca de 120 mil toneladas de chumbo por ano de forma ambientalmente adequada, operando em cadeia verticalizada entre fábrica, distribuidores e revendedores”, afirma Godoy.



A expectativa da empresa é consolidar a linha como principal escolha para aplicações que exigem energia ininterrupta com resposta imediata e menor tempo de recarga. “A nova linha tem como principal objetivo reforçar a presença da marca em setores estratégicos como saúde, segurança e tecnologia, onde a confiabilidade energética é crítica”, conclui o executivo.



Para saber mais sobre a nova geração de baterias Moura Nobreak, basta acessar:

http://www.moura.com.br