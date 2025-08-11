Marcelo dos Santos, duas vezes campeão da UEFA Futsal Champions League, se une ao FC Semey do Cazaquistão

O clube de futsal do Cazaquistão, FC Semey, anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Marcelo dos Santos. O acordo é válido até o final de 2030 e inclui a opção de renovação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250811013489/pt/

Two-Time UEFA Futsal Champions League Winner Marcelo dos Santos Joins Kazakhstan's FC Semey

Marcelo é reconhecido como um dos jogadores de futsal mais premiados nos últimos anos. Como integrante da equipe espanhola Palma Futsal (atualmente Illes Balears Palma Futsal), ele venceu duas edições da Liga dos Campeões de Futsal da UEFA e também conquistou a Copa Intercontinental.

Ele iniciou sua trajetória profissional no Brasil atuando pelo Campo Mourão e depois foi jogar pelo Corinthians, onde ganhou a Copa do Brasil (2019) e a Supercopa do Brasil (2020). Em 2021, ele foi transferido para o Noia Portus Apostoli, na Espanha, contribuindo para a ascensão do clubeàprimeira divisão e conquistando duas vezes a Copa Xunta da Galícia.

Marcelo agora segue sua trajetória profissional em um audacioso projeto na Ásia Central. O FC Semey, fundado em 2023, conquistou o título de campeão nacional do Cazaquistão em sua temporada inaugural. O clube também representou o país na Liga dos Campeões de Futsal da UEFA, chegandoàRodada de Elite, onde perdeu por um pequeno placar para o eventual campeão - o clube espanhol Palma Futsal.

“Este é um novo capítulo emocionante e muito importante para mim. Não cheguei aqui apenas para jogar — estou aqui para vencer”, declarou dos Santos. “O clube possui uma perspectiva clara de crescimento e sucesso internacional, e eu compartilho completamente dessa ambição.”

“A contratação de um atleta do calibre de Marcelo reflete nossa visão de longo prazo”, disse Yerik Aubakirov, presidente do FC Semey. “Ele traz uma experiência de alto nível e está completamente em sintonia com os princípios do nosso time. Estamos confiantes de que sua vinda nos fortalecerá tanto no Cazaquistão quanto no cenário internacional.”

Sobre o clube

FC SemeyO FC Semey é o primeiro e único clube de futsal privado do Cazaquistão. Fundado em 2023 na cidade de Semey, o clube conquistou o título nacional em sua temporada inaugural e representou o país nas competições da UEFA. O FC Semey faz parte do EA Group, um fundo de investimentos formado por empreendedores locais. Em 2025, o clube continuará com seu objetivo de formar uma equipe competitiva, com aspirações em competições nacionais e internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250811013489/pt/

Contatos de mídia:

Jeanne Skripal skripal@itcomms.io