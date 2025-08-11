Empreendimentos faturam R$ 92 milhões em 24 horas

Em Uberlândia, dois empreendimentos imobiliários quebraram recordes de vendas ao faturar juntos R$ 92,7 milhões em apenas 24 horas, durante suas respectivas aberturas comerciais.

Em 2024, o empreendimento Terruá, projeto pioneiro da Venut Incorporadora, alcançou R$ 35,8 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em apenas uma hora e meia do início da abertura de vendas. Já em fevereiro deste ano, o Tramonto, da Incorporadora Maxi, superou as expectativas com R$ 56,8 milhões de VGV no dia do lançamento.

Os números também refletem um fenômeno no mercado imobiliário brasileiro, que registrou crescimento de 18,6% nos lançamentos no último ano, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Marketing e design potencializam os resultados de lançamentos imobiliários

“Uma marca é muito mais que uma logo, é a base da mensagem que conversa com os clientes”, explica Diogo Bernini, sócio cofundador da Visimob, agência especializada em marketing e tecnologia para o mercado imobiliário e que assinou o branding de Terruá, Tramonto e dezenas de outros projetos em todo o país. A empresa tem produzido não apenas planos de ação para lançamentos, mas um mapa completo das estratégias de marketing para construtoras em canais digitais e nas mídias tradicionais.

Os sócios Diogo e Yuri Campos acreditam que um plano de comunicação devidamente traçado vai além da criação de identidade visual: o processo envolve posicionamento estratégico no mercado, diferenciação da concorrência, conexão com o público-alvo e comunicação efetiva das propostas de valor do projeto. “Isso faz com que as pessoas certas se conectem com as propostas da marca. Na era do marketing digital, os efeitos do branding tornam-se ainda mais evidentes, afinal, os algoritmos das redes sociais conseguem identificar padrões para direcionar publicações para públicos específicos de interesse”, destaca Bernini.

O impacto do design nos resultados financeiros tem sido analisado em um estudo da consultora McKinsey & Company, publicado em 2018. O artigo “O valor de negócio do design” revelou que dentre as empresas pesquisadas, os melhores retornos financeiros se concentram para aquelas que uniram design e liderança empresarial – empresas que utilizam o design como mais do que um departamento ou um resultado, mas uma ferramenta multifuncional, contínua e influente. A pesquisa indica que o impacto de boas escolhas em design não se limita à imagem e reputação da marca, mas está diretamente refletido nos resultados da empresa.

Experiente no setor, a Visimob também identificou um padrão: quando comparadas, as empresas que dedicam recursos para design têm mais vantagens competitivas e chances de sucesso do que as concorrentes que ainda não investem em comunicação. Yuri Campos observa: “O branding é uma estratégia familiar para muitos mercados e agora se provou uma ferramenta imprescindível também para empresas da construção civil.”

