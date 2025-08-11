AI/R Company transforma mudança para o CNPJ alfanumérico em uma evolução tecnológica para seus clientes

SÃO PAULO, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Receita Federal do Brasil anunciou que, a partir de julho de 2026, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) adotará um novo padrão alfanumérico, mantendo os 14 caracteres, mas agora combinando letras e números. A mudança tem como objetivo ampliar a capacidade de registros e garantir a continuidade das políticas públicas nacionais.

Antecipando-se a esse cenário, a AI Revolution Company (AI/R) — líder global em serviços de transformação de Inteligência Artificial (IA) — está oferecendo suporte completo às empresas para que realizem uma transição antecipada, segura e eficiente. Por meio de sua plataforma proprietária AI/Cockpit, a companhia entrega soluções tecnológicas que eliminam riscos, evitam falhas na emissão de notas fiscais e asseguram conformidade fiscal e continuidade operacional.

A plataforma AI/Cockpit atua como um acelerador de transformação, mapeando aplicações, programas, infraestruturas e suas interdependências para identificar todos os pontos que exigirão adaptação ao novo CNPJ. O sistema realiza diagnóstico cadastral e sistêmico, saneamento e unificação de dados, correção de códigos com apoio de IA, além de promover ajustes técnicos em sistemas legados, respeitando os critérios da LGPD e outras obrigações acessórias.

“As empresas precisarão adaptar seus sistemas para reconhecer o novo formato, atualizar bancos de dados e revisar o cálculo do Dígito Verificador, e o AI/Cockpit pode ajudar bastante nessa transição. Ao combinar diagnóstico, adequação e governança de dados, nossa plataforma não só simplifica a adaptação ao novo CNPJ, mas também realiza esse processo com 40% de redução de custos e 60% de redução no prazo em relação aos modelos tradicionais”, afirma Fabio Pereira, Global FSI Director da AI/R Company.

“A adequação ao novo CNPJ é o momento propício para reorganizar dados, fortalecer a governança e simplificar obrigações. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a transformar obrigações regulatórias em ganhos operacionais e estratégicos”, completa Luciano Guareschi, Senior Vice President of Growth LATAM da AI/R Company.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira - milena.bandeira@aircompany.ai

