Aumento das Ameaças Cibernéticas ao Setor de Saúde do Brasil é Destacado em Novo Relatório da Health-ISAC

ORLANDO, Flórida, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Health-ISAC, uma organização sem fins lucrativos dedicada a garantir a resiliência do setor de saúde global, publicou um novo relatório que alerta sobre a intensificação das ameaças ao sistema de saúde do Brasil e recomenda um compartilhamento de informações mais robusto para ajudar na defesa contra elas.

O relatório " O cenário de ameaçasàinfraestrutura crítica brasileira e implicações para empresas de saúde " faz parte de uma série mensal que explora como as tendências geopolíticas afetam a segurança do setor de saúde. Este relatório mostra como a prestação de cuidados fragmentada, a centralização expandida de dados e uma combinação em evolução de cibercriminosos e atores patrocinados pelo Estado colocam a infraestrutura de saúde do Brasil sob crescente pressão.

O mais recente relatório da Health-ISAC reflete o compromisso contínuo da organização com a resiliência global do atendimento ao paciente, por meio da colaboração de seus membros e do compartilhamento de inteligência de ameaças acionável em mais de 140 países, além de ajudar regiões vulneráveis a fortalecerem suas defesas contra riscos em evolução, mas pouco divulgados.

"Desde grupos de ransomware que paralisam as operações hospitalares até atores patrocinados pelo Estado que visam dados médicos sensíveis, as organizações de saúde no Brasil estão sob pressão de todas as direções", disse Errol Weiss, Chief Security Officer da Health-ISAC. "Este relatório oferece orientação personalizada para ajudar as entidades do setor de saúde a compreender e responder a esses riscos."

Diego Mariano, líder de segurança do Hospital Israelita Albert Einstein, acrescentou: "O cenário de segurança cibernética ainda é fragmentado, com ameaças crescendo mais rápido que a preparação regional – vigilância e colaboração não são mais opcionais, são críticas. Estamos vendo novas ameaças surgirem em um ritmo difícil de acompanhar. Estes relatórios trazem a clareza e o contexto tão necessários para as organizações de saúde brasileiras que nem sempre têm acesso a esses insights.”

"Capacitar instituições em todo o mundo com inteligência e consciência situacional é vital para proteger seu pessoal e sua infraestrutura, para que possam garantir que os pacientes recebam os cuidados de que necessitam", disse Denise Anderson, Presidente e CEO da Health-ISAC. "Ao construir conexões mais fortes de compartilhamento de informações além das fronteiras, podemos ajudar os sistemas de saúde em todos os lugares a se tornarem mais resilientes."

Para aprofundar a discussão sobre essas questões críticas, a Health-ISAC convida os líderes de segurança da saúde da América Latina para um workshop no Morumbi, em São Paulo, no dia 9 de setembro, que será realizado no Hospital Israelita Albert Einstein. Este workshop oferecerá uma plataforma única para aprender sobre ameaças e melhores práticas, colaborar com colegas e construir relacionamentos essenciais para promover a resiliência coletiva contra o cenário de ameaças em evolução no Brasil. Para se inscrever: https://portal.h-isac.org/s/community-event?id=a1YVn000003MsmPMAS

Sobre a Health-ISAC

A Health-ISAC (Health Information Sharing and Analysis Center ou Centro de Análise e Compartilhamento de Informações de Saúde) é uma organização sem fins lucrativos, orientada por seus membros e dedicada a proteger o setor de saúde global contra ameaças cibernéticas e físicas. Por meio de alertas em tempo real, colaboração e inteligência aplicável, a Health-ISAC ajuda as organizações de saúde a aprimorar sua segurança e resiliência.

