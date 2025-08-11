CBPC/ML debate tendências, tecnologia e futuro da saúde

O setor de diagnóstico em saúde vive uma revolução silenciosa, movida pela digitalização, novas tecnologias e a necessidade de respostas cada vez mais rápidas e precisas. É nesse cenário que o 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (CBPC/ML) reunirá mais de 200 palestrantes, nacionais e internacionais, para debater as “Tendências e Desafios da Integração Diagnóstica na Prática”, tema central desta edição.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), o evento acontecerá de 16 a 19 de setembro de 2025, no Riocentro. São esperados mais de 6 mil participantes, além de 100 expositores, que ocuparão cerca de 4.300 metros quadrados com as recentes soluções em equipamentos, softwares, inteligência artificial e serviços para laboratórios e centros diagnósticos.

“A integração diagnóstica é uma necessidade cada vez mais presente em sistemas de saúde que buscam oferecer um cuidado mais seguro, preciso e centrado no paciente. Precisamos estar preparados para interpretar dados de múltiplas fontes - laboratoriais, por imagem, moleculares e clínico-funcionais - de forma coordenada, eficiente e ética”, destaca Lucia Helena Cavalheiro Villela, Presidente do 57º CBPC/ML.

As palestras do Congresso irão debater também o futuro da prática laboratorial, formação profissional e políticas públicas de saúde. Entre as conferências magnas já confirmadas estão “Trends and Challenges in Diagnostic Integration in Laboratory Practice”, com Michael Neumaier; “Antimicrobial Susceptibility Testing Challenges in a Global Antimicrobial Resistance Perspective”, com Christian Giske; Artificial Intelligence Applied in the Laboratory, com Deniz Ilhan Topcu; e “Entrevista para o futuro: caminhos do investimento em saúde no Brasil”, com Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tanure. A programação ainda contará com cursos pré-congresso, painéis sobre qualidade, gestão e educação, além de arenas interativas na feira técnico-científica, onde expositores poderão promover atividades exclusivas.

“A SBPC/ML tem o compromisso de oferecer um espaço de atualização científica e troca de experiências de alto nível, contribuindo diretamente para a evolução da medicina laboratorial no Brasil. Nosso congresso é um ponto de encontro estratégico para debatermos os rumos da inovação, da formação profissional e da qualidade no diagnóstico,” afirma Alvaro Pulchinelli Jr, presidente da SBPC/ML.

Além das conferências principais, a grade científica contará com mesas redondas que abordarão tópicos revelantes para o setor, como tendências e inovações na qualidade pré-analítica, estratégias para sustentabilidade financeira dos laboratórios clínicos, avanços no uso de IA e tecnologias computacionais no laboratório de Hematologia, a avaliação laboratorial dos linfócitos e doenças linfoproliferativas, entre outras. Esses temas complementam a proposta do evento de promover uma discussão ampla sobre o impacto da tecnologia, novas metodologias e boas práticas no dia a dia dos laboratórios e serviços de diagnóstico.

Outro destaque é a apresentação de temas livres, espaço dedicado para que pesquisadores, profissionais e estudantes compartilhem estudos de caso, pesquisas inéditas e experiências práticas. “A sessão de temas livres é uma oportunidade valiosa para fortalecer a produção científica nacional e promover o intercâmbio de conhecimento entre diferentes áreas da medicina laboratorial. Os trabalhos selecionados serão apresentados em formato de pôster ou comunicação oral, com participação ativa do público e debate com especialistas”, acrescenta Lucia Helena.

O CBPC/ML reafirma seu papel como ponto de encontro de profissionais de patologia clínica, medicina laboratorial, biomedicina, biologia, farmácia e demais áreas envolvidas na cadeia diagnóstica. Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://cbpcml.org.br/