CyberGate discute segurança digital no Rio Innovation Week
Diretor LATAM da CyberGate participa de painel sobre segurança digital em infraestruturas críticas, com foco no setor de energia, no principal evento de tecnologia da região
A CyberGate, distribuidora de soluções israelenses de cibersegurança, marcará presença no Rio Innovation Week 2025, que ocorre de 12 a 15 de agosto no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Daniel Skaba, CEO da CyberGate, integra o debate "IA e IoT para Eficiência Energética: Otimização de consumo, manutenção preditiva, operações e redes inteligentes", realizado no Energy Hub no dia 12 de agosto, às 15h. O painel conta ainda com Rafael Ferrari (Ferbgás), Lucas Pinz (Eletrobras), Diogo Lino Machado (Petrobras) e Pedro Vital Brazil (Coodex).
No mesmo dia, Alexis Aguirre, diretor LATAM da CyberGate, será o moderador do painel "Cibersegurança em Infraestruturas Críticas: riscos e proteção no ambiente digital das empresas de energia", às 18h, no mesmo palco. Participam também Roberto Musser (ACEP), Felipe Versiani Fonseca (NTT Data) e Joana Mendes (Microsoft).
O evento, um dos maiores do setor na América Latina, reunirá mais de 3 mil palestrantes e 2.200 startups em um espaço de 80 mil m². A programação inclui debates sobre tecnologia, negócios e inovação, com temas como inteligência artificial e transformação digital.
A participação da CyberGate reforça a importância da proteção de sistemas essenciais contra ameaças cibernéticas, alinhada à missão da empresa de conectar soluções israelenses ao mercado brasileiro. Com projeções de crescimento, a companhia busca ampliar sua atuação em um setor que demanda cada vez mais segurança digital.
Serviço:
Rio Innovation Week
Data: 12 a 15 de agosto
Local: Píer Mauá, no Rio de Janeiro/RJ
Mais informações no site.