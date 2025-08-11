CyberGate discute segurança digital no Rio Innovation Week

A CyberGate, distribuidora de soluções israelenses de cibersegurança, marcará presença no Rio Innovation Week 2025, que ocorre de 12 a 15 de agosto no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Daniel Skaba, CEO da CyberGate, integra o debate "IA e IoT para Eficiência Energética: Otimização de consumo, manutenção preditiva, operações e redes inteligentes", realizado no Energy Hub no dia 12 de agosto, às 15h. O painel conta ainda com Rafael Ferrari (Ferbgás), Lucas Pinz (Eletrobras), Diogo Lino Machado (Petrobras) e Pedro Vital Brazil (Coodex).

No mesmo dia, Alexis Aguirre, diretor LATAM da CyberGate, será o moderador do painel "Cibersegurança em Infraestruturas Críticas: riscos e proteção no ambiente digital das empresas de energia", às 18h, no mesmo palco. Participam também Roberto Musser (ACEP), Felipe Versiani Fonseca (NTT Data) e Joana Mendes (Microsoft).

O evento, um dos maiores do setor na América Latina, reunirá mais de 3 mil palestrantes e 2.200 startups em um espaço de 80 mil m². A programação inclui debates sobre tecnologia, negócios e inovação, com temas como inteligência artificial e transformação digital.

A participação da CyberGate reforça a importância da proteção de sistemas essenciais contra ameaças cibernéticas, alinhada à missão da empresa de conectar soluções israelenses ao mercado brasileiro. Com projeções de crescimento, a companhia busca ampliar sua atuação em um setor que demanda cada vez mais segurança digital.

Serviço:

Rio Innovation Week

Data: 12 a 15 de agosto

Local: Píer Mauá, no Rio de Janeiro/RJ

Mais informações no site.