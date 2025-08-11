Camponesa leva experiências imersivas para pontos de venda

Como parte do novo posicionamento iniciado em 2024, a Camponesa, marca do grupo Alvoar Lácteos, continua investindo em iniciativas que reforçam seus atributos e ampliam a conexão com o consumidor. Desta vez, a marca leva sua essência para os supermercados por meio da Experiência Camponesa, uma ativação que busca aumentar a conexão com o público.

A ação reúne degustações de receitas preparadas ao vivo, brindes e uma cenografia desenvolvida para criar uma experiência sensorial que aproxime o público da marca.

Com mais de 150 peças de exposição planejadas, a marca está implementando displays de chão, pontas de gôndola e três modelos de ilhas gourmet — todos com cozinha funcional equipada com forno e cooktop. As peças foram desenvolvidas em parceria com a agência Ana Couto, responsável por traduzir os atributos da nova identidade visual da marca também para o ponto de venda.

A primeira ativação está em andamento no Mateus Casa Forte, no Recife, e seguirá até o fim de agosto. A previsão é que cada peça permaneça de dois a três meses no ponto de venda, com ações realizadas às sextas e aos sábados.

Cozinha ao vivo, brindes e presença digital

Durante o período de ativação, a Camponesa realizará as ações com foco em experimentação e relacionamento com o consumidor. Essas ativações contam com degustações de receitas preparadas ao vivo, como o brigadeiro feito com leite condensado Camponesa.

Além da cozinha em funcionamento, o projeto inclui abordagem aos clientes e distribuição de brindes, como copos medidores, bowls e potes para leite em pó, além da presença de influenciadores do setor gastronômico, que acompanham as ações e produzem receitas ao vivo com os produtos Camponesa.

A equipe em campo é formada por uma culinarista (responsável por desenvolver as receitas), além de uma promotora e uma supervisora, que garantem o andamento da operação.

Experiência com estratégia

Com a Experiência Camponesa, a marca busca estreitar a conexão com o consumidor no momento da compra. A ação tem metas de performance: ampliar o portfólio cadastrado nas lojas, aumentar o giro e o volume de vendas nos pontos ativados, expandir a presença da marca em novos varejistas e reforçar a percepção da marca no segmento de lácteos.

Com foco na execução e atenção aos detalhes, todas as peças seguem a nova identidade visual da Camponesa e foram produzidas com materiais resistentes, alinhados à proposta de aprimorar a experiência no ponto de venda.

A marca prevê a instalação das 150 peças ao longo do segundo semestre, com ativações em diferentes regiões do país. Novos pontos de venda devem ser anunciados em breve.