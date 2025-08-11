MultiBank Group registra receita de US$ 209 milhões no primeiro semestre e se expande para o setor de ativos digitais com o token MBG, que teve um aumento de sete vezes

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, teve um primeiro semestre de 2025 muito forte, com receita de US$ 209 milhões – um aumento de 20% em relação ao ano anterior – e lucro de US$ 170 milhões. Em abril, o Grupo estabeleceu um recorde de negociação em um único dia de US$ 56 bilhões, com alta atividade dos clientes mantida em todas as suas plataformas mundiais.

Aproveitando esse impulso, o MultiBank Group entrou no mercado de ativos digitais em julho com o lançamento do token utilitário $MBG, agora listado no MultiBank.io, MEXC, Gate.io e Uniswap. Desde sua estreia, em 22 de julho, o $MBG tem sido negociado a um preço aproximadamente sete vezes superior ao inicial, refletindo uma forte demanda do mercado.

O $MBG é uma parte essencial do ecossistema de quatro pilares do MultiBank, conectando as finanças tradicionais e digitais:

MultiBank TradFi: a plataforma de corretagem e negociação existente do Grupo, que dá acesso a mercados tradicionais, principalmente para FX e CFDs.

a plataforma de corretagem e negociação existente do Grupo, que dá acesso a mercados tradicionais, principalmente para FX e CFDs. MultiBank.io: uma plataforma de ativos digitais que oferece negociaçãoàvista, derivativos e futuras integrações DeFi.

uma plataforma de ativos digitais que oferece negociaçãoàvista, derivativos e futuras integrações DeFi. MEX Exchange: uma rede de comunicação eletrônica (ECN) focada em instituições, para câmbio e criptomoedas, projetada para agregação de liquidez em grande escala.

uma rede de comunicação eletrônica (ECN) focada em instituições, para câmbio e criptomoedas, projetada para agregação de liquidez em grande escala. MultiBank.io RWA: uma plataforma de tokenização imobiliária, desenvolvida pela infraestrutura blockchain da Mavryk, foi lançada com um acordo de US$ 3 bilhões envolvendo a MAG Lifestyle Development, com sede em Dubai.

“Alcançar uma receita de US$ 209 milhões em seis meses demonstra a solidez do nosso negócio principal e a confiança dos nossos clientes”, afirmou Naser Taher, fundador e presidente. “O rápido crescimento do nosso token utilitário $MBG demonstra como nossa estratégia de ativos digitais se baseia nessa fundação para criar valor a longo prazo.”

Com mais de 2 milhões de clientes, mais de 17 licenças financeiras em cinco continentes e um histórico de conformidade impecável desde 2005, o MultiBank Group continua investindo em tecnologia, infraestrutura de risco e expansão de mercado, estabelecendo uma base sólida para o restante de 2025 e além.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA), em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma grande variedade de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória de confiança e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo é regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras de primeira linha em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

