PEQUIM, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O filme "Dongji Rescue", baseado no naufrágio do navio japonês Lisbon Maru em 1942 depois de ter sido torpedeado pelas forças americanas, é a história comovente de pescadores chineses da vizinha Ilha Dongji que corajosamente resgataram os mais de 1800 prisioneiros de guerra britânicos a bordo do transatlântico, apesar dos tiros dos soldados japoneses.

Não é apenas visão comovente de um capítulo esquecido da história. "Dongji Rescue" incorpora o princípio de que lembrar a história não é perpetuar o ódio, e aprender com ele para salvaguardar a paz.

Quando o Lisbon Maru afundou, as forças japonesas, em vez de resgatar os prisioneiros, selaram insensivelmente os porões do navio e atiraram nos prisioneiros que tentaram escapar.

Em contraste com sua brutalidade e insensibilidade, os pescadores chineses locais, embora sofrendo muito com a guerra, mostraram seu princípio de que "salvar uma vida é uma virtude maior do que construir um templo de sete andares".

Arriscando suas vidas, eles usaram seus frágeis barcos perto do navio afundando para resgatar centenas de prisioneiros de guerra. Esse ato de compaixão altruísta e sem fronteiras foi como um farol na escuridão da guerra, destacando o senso de responsabilidade e compromisso dos chineses comuns em tempos de crise.

O lançamento do filme é especialmente significativo no cenário global complexo e volátil de hoje, onde algumas nações ainda buscam o hegemonismo e o unilateralismo nos assuntos internacionais, e os conflitos continuam acontecendo, ameaçando a paz mundial.

A atitude do Japão em relação a questões históricas continua profundamente decepcionante. Em vez de reconhecer e se redimir da sua agressão durante a guerra, o país vem tentando encobrir sua história de invasões. Tóquio está distorcendo os livros didáticos e justificando visitas ao chamado Santuário Yasukuni, que na verdade comemora mais de 1.000 criminosos de guerra condenados da Segunda Guerra Mundial. Esta é uma profanação da verdade histórica e um insulto às nações vitimadas pelo Japão.

Como Guan Hu, diretor do "Dongji Rescue", disse: "A contínua distorção da história é mais aterrorizante do que o seu esquecimento. Tive a necessidade de contar a verdade a todos através do filme."

Por meio do poder do cinema, "Dongji Rescue" revive a memória desta verdadeira história, lembrando a todos que a história não deve ser esquecida, e certamente não deve ser alterada. Lembramos da história não para perpetuar o ódio ou buscar vingança contra uma nação em particular, mas para tirar lições dos acontecimentos – para entender o valor da paz e defendê-la com mais determinação.

Muitos não sabem o que aconteceu na Ilha Dongji, no Mar da China Oriental, durante a Segunda Guerra Mundial e o papel que a China teve na guerra. No 80º aniversário da Guerra da Resistência, com filmes e reportagens o mundo tomou conhecimento de como os chineses enfrentaram os invasores há oito décadas. Essas lembranças trazemàtona as atrocidades cometidas pelo Japão.

A China será sempre um agente condutor da paz mundial e colaborador para o desenvolvimento global. Ao defender a visão de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, a China contribui para a paz e o desenvolvimento global.

Oitenta anos atrás, após 14 anos de uma guerra implacável, os chineses conquistaram sua grande vitória na Guerra da Resistência contra a Agressão Japonesa ao longo da vitória da Guerra Mundial Antifascista. Novos filmes e dramas de televisão lembrando a guerra da resistência lançados para marcar a ocasião, recebendo a aclamação de todos. A bilheteria de "Dead to Rights" ultrapassou 2 bilhões de yuans (US $278,4 milhões).

"Dongji Rescue" é um filme com uma profunda e relevância visão contemporânea. Ele nos faz relembrar a história, aumentar a nossa determinação de defender a paz, inspirar uma reflexão mais profunda e o desejo da paz mundial. Ele nos ensina a nos unir, aprender com a história e construir um futuro conjunto melhor.

