Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (PJSC) relata receita recorde de AED 14,6 bilhões no primeiro semestre de 2025 e aprova pagamento de dividendos de AED 3,1 bilhões

Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), provedor exclusivo de serviços de eletricidade e água de Dubai, com ações cotadas no Mercado Financeiro de Dubai (DFM), apresentou hoje seus resultados financeiros consolidados do primeiro semestre de 2025, registrando receita de AED 14,6 bilhões no primeiro semestre, EBITDA de AED 7,0 bilhões, lucro operacional de AED 3,7 bilhões, lucro líquido de AED 2,9 bilhões e caixa de operações de AED 9,2 bilhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250808091754/pt/

Dubai Electricity and Water Authority PJSC reports a record AED 14.6 billion in revenue for the first half of 2025 and approves dividend payment of AED 3.1 billion (Graphic: AETOSWire)

"A DEWA está comprometida em ser uma empresa inovadora e sustentável, inspirada na visão de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos EAU e Governante de Dubai, e nas diretivas de Sua Alteza Xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Defesa e Presidente do Conselho Executivo de Dubai, e Sua Alteza Xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primeiro Vice-Governador de Dubai, Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças. Sob sua orientação, estamos progredindo em nossa jornada rumo ao carbono com zero emissão líquida até 2050 e continuaremos desempenhando um papel decisivo no rápido progresso de Dubai", disse Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, Vice-Presidente, Diretor Geral e Diretor Executivo da DEWA.

"Estamos orgulhosos em relatar os melhores resultados financeiros da DEWA para o segundotrimestre e primeiro semestre de 2025, um reflexo da execução disciplinada, crescente demanda e nosso compromisso com a excelência operacional. No primeiro semestre de 2025, atingimos AED 14,6 bilhões em receita, AED 7,0 bilhões em EBITDA e AED 2,9 bilhões em lucro líquido, representando um crescimento de 6,9%, 5,3% e 13,2%, respectivamente. O fluxo de caixa operacional alcançou o recorde de AED 9,2 bilhões, um aumento de 61,3% quanto ao ano anterior. Além disto, aprovamos um dividendo de AED 3,1 bilhões para o primeiro semestre de 2025, pagável em outubro de 2025. Até o momento, investimos mais de AED 230 bilhões em infraestrutura de última geração. Nossos resultados demonstram a resiliência de nosso modelo e a capacidade de gerar retornos sólidos, ao mesmo tempo em que impulsionamos o desenvolvimento sustentável de Dubai. Olhando para o futuro, esperamos uma criação de valor consistente para nossas partes interessadas, respaldada pelo crescimento econômico de Dubai, nosso modelo de negócios robusto e nossas referências operacionais líderes do setor, reconhecidas como nº 1 a nível mundial", acrescentou Al Tayer.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250808091754/pt/

Shaikha Almheiri

+971552288228