Lepono leva soluções sustentáveis em bombeamento para a Intersolar Brasil 2025

De 26 a 28 de agosto, a Lepono marca presença na Intersolar South America 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, com o objetivo de reafirmar seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade no setor de bombeamento. No estande G7.85, os visitantes poderão conhecer de perto as soluções da marca que pertence ao Grupo Unità, com destaque para tecnologias voltadas ao uso de energia solar em locais remotos e em sistemas híbridos.

Com foco em desempenho, autonomia e menor impacto ambiental, a empresa apresentará sua linha de bombas solares submersas, desenvolvidas especialmente para regiões sem acesso à rede elétrica. Também estarão em exibição modelos híbridos, que combinam a energia solar com a possibilidade de alternar automaticamente para a rede elétrica (AC) ou gerador, garantindo abastecimento contínuo mesmo em condições climáticas adversas.

“Nosso portfólio está cada vez mais voltado para alternativas sustentáveis. A sustentabilidade está no centro das nossas decisões — não como tendência, mas como pilar da nossa atuação”, afirma Vinícius Bóllico, supervisor de engenharia da Lepono. Para ele, participar da Intersolar é uma oportunidade de mostrar como a empresa tem contribuído para tornar o acesso à água mais eficiente e ecologicamente responsável.

O estande da empresa vai expor cinco modelos de bombas submersas, indicadas para poços artesianos, uso residencial, irrigação em chácaras e bebedouros de animais. Também estará em destaque a motobomba solar para piscinas.

A presença na feira também reforça a intenção da Lepono de expandir sua atuação no mercado de energias renováveis, promovendo o diálogo com profissionais do setor, pesquisadores e empresas parceiras.

“Estamos animados com a oportunidade de fortalecer parcerias, conhecer novas tecnologias e trocar experiências com todos que, assim como nós, acreditam no poder das energias renováveis”, destaca Vinícius.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio. Neste curto período de atuação, a empresa vem crescendo em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em: www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.





Serviço

Evento: Lepono na Intersolar South America 2025

Data: De 26 a 28 de agosto

Horário: Das 12h às 20h

Local: Expo Center Norte - Estande G7.85 – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo/SP

Mais informações: www.grupounita.com.br



