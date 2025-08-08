Festival celebra artes visuais com programação inédita em Trindade

Trindade (GO) recebe, a partir do dia 16 de agosto, uma nova edição do Festival de Artes ao Ar Livre (Faal), que neste ano tem como tema Diálogos Visuais: Artes Ao Ar Livre. A abertura será às 20h, no Teatro Desencanto, com uma programação composta por exposição de artes visuais, exibição de filme e mesa-redonda. O festival é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Com atividades programadas até o dia 6 de setembro, o evento apresenta uma edição expandida em relação aos anos anteriores, incluindo exposição interna, oficinas, sessões de cinema, debates e apresentações de dança, teatro e música. “O Faal tem mais de três décadas de trajetória e se consolidou como um importante espaço para artistas em diferentes fases de carreira, desde os iniciantes até os mais reconhecidos. É um evento que contribui significativamente para o cenário artístico de Trindade e de todo o estado”, afirma Rodrigo Cunha, diretor-geral do projeto.

A exposição principal ocorre de 18 de agosto a 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na área interna do Teatro Desencanto. O encerramento, nos dias 5 e 6 de setembro, será realizado na área externa do teatro e contará com atividades das 9h às 23h. A programação inclui ainda oficinas de artes visuais, sessões de filmes, mesas-redondas e apresentações artísticas.

Segundo o curador do festival, Amarildo Jacinto, cerca de 100 obras integram a mostra deste ano, selecionadas com base na diversidade de linguagens, originalidade e representatividade. “A procura por parte dos artistas foi expressiva. O público terá acesso a uma programação plural, que contempla diferentes estéticas, temáticas e formatos, em consonância com a proposta do festival”, ressalta.

A edição de 2025 também representa uma nova etapa na história do evento, com ampliação da estrutura e da abrangência. “Estamos realizando a maior edição do Faal até agora, com mais dias de atividades e espaços preparados para receber o público com segurança e conforto. Uma equipe dedicada tem trabalhado intensamente para garantir a qualidade desta edição, que dá ainda mais destaque às artes visuais”, destaca Angely Parreira, produtora executiva do projeto.

Além de oferecer acesso gratuito a diversas manifestações artísticas, o festival reafirma seu compromisso com a acessibilidade e a inclusão, por meio de recursos físicos e comunicacionais que possibilitam a participação de todos os públicos. “O objetivo é transformar o espaço cultural da cidade em um ambiente democrático e interativo, alinhado à proposta do festival de tornar a arte uma experiência educativa e coletiva”, completa a produtora.