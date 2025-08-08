UniFECAF e Faculdade Rocketseat lançam graduação em IA

A UniFECAF, em parceria com a Faculdade de Tecnologia Rocketseat, anunciou o lançamento de uma graduação tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital. Com duração de 18 meses, o curso, que será ofertado no formato de ensino à distância (EAD), não possui pré-requisitos de conhecimento em tecnologia e tem início previsto para 1º de setembro. As inscrições já estão abertas.

O novo programa tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar em funções emergentes ligadas à transformação digital, especialmente nas áreas de Inteligência Artificial Generativa, plataformas No-Code e Low-Code, além da automação de processos. A grade curricular do curso inclui disciplinas voltadas para a criação de chatbots, engenharia de prompt, técnica fundamental para interação com modelos de IA, integração de sistemas e desenvolvimento de fluxos de trabalho automatizados.

Este lançamento ocorre em um momento de forte demanda por competências tecnológicas no mercado de trabalho global. Segundo o relatório "Future of Jobs 2025", publicado pelo Fórum Econômico Mundial, até 2030 a transformação digital deve gerar cerca de 170 milhões de novas oportunidades de emprego, compensando parcialmente a substituição de 92 milhões de funções por automação e novas tecnologias.

A metodologia da graduação foca na aplicação prática desde o início do curso, conforme explica Osvaldo Silva Jr., coordenador do programa na UniFECAF. "O curso propõe um modelo prático, no qual o aluno desenvolve projetos reais já a partir do primeiro semestre, garantindo maior alinhamento com as demandas do mercado", afirma Silva Jr.

Outro diferencial é o sistema de microcertificações adotado pela UniFECAF, que concede certificados parciais conforme o aluno conclui disciplinas específicas, tais como “UX Digital”, “Produtos Digitais com I.A.”, “Engenharia de Prompt” e “Desenvolvimento de Sistemas com Low-Code”. Essas certificações podem ser inseridas no currículo profissional e em plataformas digitais como o LinkedIn, potencializando a visibilidade do aluno perante recrutadores e empregadores.

“Queremos preparar profissionais prontos para atuar com as tecnologias que estão moldando o agora e conquistar boas oportunidades em uma área do mercado que segue crescendo”, afirma Isabela Castilho, CEO da Rocketseat.

A estrutura do curso combina aulas ao vivo e on-line, materiais gravados e atividades complementares, com turmas iniciando mensalmente para facilitar o ingresso contínuo de estudantes. Esse formato flexível visa acelerar a capacitação e a inserção dos profissionais no mercado de trabalho, que já apresenta uma crescente necessidade de especialistas em IA e automação em variados setores.

Até o momento, a iniciativa tem sido recebida positivamente pelo setor educacional e tecnológico. “O investimento em competências práticas e certificações reconhecidas é considerado um passo importante para acompanhar as rápidas mudanças provocadas pela digitalização global”, afirma Marcel Gama, CEO da UnIFECAF.

Sobre a Faculdade de Tecnologia Rocketseat (FTR)



Fundada no Brasil em 2017 por três programadores, a Rocketseat é uma escola de programação especializada que oferece cursos, pós-graduação e eventos voltados à comunidade de devs no mercado de tecnologia brasileiro com um ecossistema completo que atende não só profissionais, mas também empresas e times inteiros de tecnologia de grandes empresas como Mercado Livre, Ifood, Unimed, Banco do Brasil, entre outros. A empresa faz parte do grupo Digital House e, ao todo, a Rocketseat já alcançou mais de um milhão de pessoas por meio da educação. Isabela Castilho é a CEO da Rocketseat - à frente das operações.

Sobre a UniFECAF



A UniFECAF é um centro universitário com sede em Taboão da Serra (SP), com atuação nacional por meio de cursos presenciais, semipresenciais e EAD. A instituição adota um modelo de ensino voltado ao mercado de trabalho, com foco em microcertificações, desenvolvimento de portfólios e programas de empregabilidade.