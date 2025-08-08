Baitz apresenta soluções em Auto Analytics na Fenabrave 2025

A Baitz, empresa de tecnologia em nuvem listada entre as dez mais importantes da América Latina pela publicação especializada norte-americana CioReview, anuncia sua participação no 33º Congresso Fenabrave, que acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto no São Paulo Expo. A empresa estará presente no Stand H42.

Os visitantes da Fenabrave terão a oportunidade de conhecer de perto as soluções em Cloud, AutoAnalytics IA, Collaboration e Cyber Security, que possibilitam otimizar processos, ampliar vendas e impulsionar a tomada de decisão para concessionárias em todo o país.

Destaque da presença da Baitz serão as parcerias exclusivas com a Microsoft, Ingram Micro e Sonic Wall. A parceria Baitz/Microsoft vai oferecer aos participantes da feira a palestra “Inteligência em Ação: Como o Microsoft Copilot está redefinindo a tomada de decisão nas empresas”, com Roberval Silva Business Development Manager e Microsoft Cloud Ingram Micro Brasil, às 19h10min da quarta-feira, 27 de agosto, na Arena 2.

“Estamos entusiasmados em participar do 33º Congresso Fenabrave, um evento tão relevante para o setor automotivo”, afirma o CEO da Baitz, Clodoaldo Baitz. “Nossa presença reforça o compromisso da Baitz em oferecer tecnologia de ponta para auxiliar as concessionárias a alcançarem novos patamares de eficiência e segurança. Nossas soluções em nuvem e inteligência de dados são estruturantes para o futuro do setor.”

No Stand H42, a Baitz proporcionará uma experiência imersiva aos visitantes, com demonstrações ao vivo de suas plataformas. Além disso, haverá condições exclusivas para os participantes da Fenabrave, distribuição de brindes, sorteios e a oportunidade de agendar quick meetings com café para discutir soluções personalizadas.

Serviço:

Evento: 33º Congresso Fenabrave

Data: 27 e 28 de agosto

Local: São Paulo Expo

Stand Baitz: H42

Palestra

“Inteligência em Ação: Como o Microsoft Copilot está redefinindo a tomada de decisão nas empresas”, com Roberval Silva, Business Development Manager – Microsoft Cloud Ingram Micro Brasil

Data: 27 de agosto

Horário: às 19h10min

Local: Arena 2 do São Paulo Expo.