Skala promove ação itinerante com salão móvel em 12 cidades

A Skala Cosméticos anuncia o lançamento do Caminhão Beleza em Movimento, uma iniciativa que percorrerá diferentes regiões do Brasil entre os meses de agosto e novembro. Com o mote "Beleza em Movimento", o caminhão é um veículo totalmente personalizado e transformado em um centro móvel de beleza e bem-estar pensando para oferecer ao público uma experiência imersiva para conhecer e experimentar os produtos da linha Skala Frutástica, composta por fórmulas inspiradas em frutas como melancia, banana, coco, morango e uva.

Durante cada parada do tour, profissionais especializados estarão à disposição para orientar os consumidores sobre o uso correto dos produtos, oferecer dicas de cuidados capilares e finalização. O ambiente externo do caminhão será um espaço interativo, projetado para engajar pessoas de todas as idades, com oportunidades para tirar fotos, participar de atividades e ganhar brindes.

A estratégia inclui a escolha de pontos de ativação próximos a locais de venda dos produtos Skala, facilitando o acesso e a aquisição imediata pelos clientes e o itinerário do caminhão abrangerá diversas cidades e estados, incluindo São Luís (MA), Recife (PE), Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Laranjeiras (ES), Vila Velha (ES), Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Feira de Santana (BA) e Juazeiro (BA).

Com um design repleto de elementos frutais, a ação convida o público para uma imersão sensorial, onde os visitantes poderão experimentar as fórmulas e sentir as fragrâncias. ''A Skala é uma marca brasileira com a alma do nosso país. O sucesso de Frutástica marcou um novo momento: Skala carrega essa vibração alegre, colorida e cheia de vida. O Caminhão Beleza em Movimento é um convite para viver essa energia de perto. Cada parada é um momento de autocuidado, descoberta e conexão", afirma Bruna Veneziano, Diretora de Marketing da Skala Cosméticos.