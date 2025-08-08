Governo das Filipinas e Sutherland lançam AI Academy para equipar filipinos com habilidades preparadas para o futuro

Sutherland, líder mundial em negócios e transformação digital, fez parceria com o governo filipino para lançar uma AI Academy dedicada. Esta iniciativa estratégica respalda os esforços mais amplos do governo filipino para capacitar a força de trabalho filipina rumo a um futuro impulsionado por IA.

A AI Academy irá oferecer treinamento prático e alinhado ao setor, criada para equipar profissionais filipinos com as habilidades necessárias com o fim de integrar inteligência artificial em seu trabalho. O objetivo é reforçar o conjunto de talentos do país, ao desenvolver competências cada vez mais requisitadas em todos os setores, seja como especialistas em IA, engenheiros de ponta ou profissionais de segurança cibernética. O programa irá preparar os participantes para aproveitar a IA, a fim de impulsionar a produtividade, promover a inovação e buscar oportunidades de alto valor em todos os setores.

“Esta iniciativa é um passo vital direcionado a nossa meta de formar uma força de trabalho digitalmente resiliente e inclusiva", disse o Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. "Ao expandir o acesso ao treinamento em habilidades voltadas ao futuro, estamos capacitando nossos compatriotas a participar, e se beneficiar, de uma economia cada vez mais moldada por IA."

Dilip Vellodi, Presidente e Diretor Executivo da Sutherland, disse, "Esta iniciativa representa uma poderosa parceria com base em um alvo comum: preparar a força de trabalho das Filipinas para o futuro do trabalho. A Sutherland e o Governo das Filipinas vêm trabalhando juntos para formar um ecossistema duradouro para habilidades digitais e inovação; um ecossistema que dará suporte a indústrias, irá fortalecer comunidades e impulsionar a economia."

O Secretário do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DICT), Henry Rhoel Aguda, também ressaltou a importância da parceria, ao enfatizar seu papel no avanço da agenda de transformação digital do país e garantir que os filipinos estejam bem posicionados para liderar em uma economia mundial cada vez mais impulsionada por IA.

"IA e automação irão transformar empregos em todos os setores na próxima década. É por isto que nossa parceria com a Sutherland visa dar aos filipinos as habilidades, o conhecimento e a confiança para se manterem competitivos. Juntos, estamos construindo uma base mais sólida para um futuro em que a fluência em IA não seja apenas uma vantagem, mas também uma necessidade para 85% dos empregos", disse o Secretário Aguda.

Um plano nacional para o crescimento impulsionado por IA

A Sutherland irá oferecer treinamento prático para setores cruciais como fintech, saúde e setores digitais emergentes, que aproveitam a profunda experiência da Sutherland em IA, análise, automação e tecnologias de nuvem.

A AI Academy conta com o apoio do Governo das Filipinas, instituições educacionais locais e governos provinciais como Camsur e Tarlac. Sua missão é tornar as habilidades em IA acessíveis a todos, estimular uma forte cooperação público-privada e impulsionar o crescimento econômico a longo prazo, formando uma força de trabalho preparada para o futuro.

Esta parceria pretende intensificar a posição das Filipinas como líder no desenvolvimento da força de trabalho impulsionada por IA, enquanto reforça o compromisso da Sutherland em proporcionar resultados digitais que transformem setores, fortaleçam economias e melhorem vidas.

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análise Avançada.

Para as empresas, estes são fatores-chave de sucesso. Para nós, são nossa principal especialidade.

Trabalhamos com marcas icônicas internacionais. Oferecemos a elas uma proposta de valor única mediante tecnologias líderes de mercado e excelência em processos de negócios. No centro de tudo está a Engenharia Digital, ou seja, a base que impulsiona a inovação rápida e a transformação empresarial escalável.

Criamos mais de 200 invenções únicas sob diversas patentes em IA e outras tecnologias emergentes. Ao aproveitar nossos produtos e plataformas avançados, impulsionamos a transformação digital em escala, otimizamos operações comerciais críticas, reinventamos experiências e nos tornamos pioneiros em novas soluções, tudo isto com provisão de um modelo integrado "como serviço".

Para cada empresa, oferecemos novas chaves para seus negócios, as pessoas com quem trabalham e os clientes que atendem. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas possibilitamos mudanças, mas também projetamos resultados digitais.

Sutherland

Resultados digitais

