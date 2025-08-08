Energy Vault recebe aprovação final do FIRB e conclui aquisição do Stoney Creek BESS de 125 MW/1.000 MWh na Austrália

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder global em soluções de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que recebeu aprovação do Foreign Investment Review Board (FIRB) e concluiu a aquisição total do projeto Stoney Creek Battery Energy Storage System (BESS), localizado no norte de New South Wales. O projeto de 125 MW/1.000 MWh passa agora a integrar formalmente o portfólio internacional "Own & Operate" da Energy Vault, fortalecendo a estratégia de gestão de ativos de longo prazo da empresa no mercado australiano.

A Energy Vault formalizou sua posição de investimento no projeto Stoney Creek BESS após receber aprovação do Foreign Investment Review Board (FIRB), permitindo a aquisição total e o controle do desenvolvimento e das operações do projeto. A aquisição do projeto do Enervest Group foi inicialmente anunciada em março de 2025.

Essa aquisição estratégica reforça o compromisso da Energy Vault em acelerar a transição da Austrália para uma rede de energia mais resiliente e de baixo carbono. O Stoney Creek BESS é um projeto emblemático do portfólio Asset Vault da empresa, aproveitando a abordagem verticalmente integrada da Energy Vault no desenvolvimento de armazenamento de energia. Com controle total do ciclo de vida do projeto, do designàoperação de longo prazo, a Energy Vault está posicionada para otimizar tanto o desempenho quanto a lucratividade, entregando serviços essenciais para a rede.

A concessão de um contrato LTESA de 14 anos para o projeto oferece uma base sólida de receita contratada, possibilitando a geração de valor a longo prazo para os stakeholders e reforçando a confiança dos investidores. Junto com a plataforma proprietária VaultOS™ da Energy Vault e a avançada tecnologia de armazenamento B-VAULT™, o Stoney Creek BESS fornecerá capacidade despachável crítica para suportar demandas de pico, melhorar a estabilidade da rede e permitir uma integração mais profunda das fontes de energia renovável em todo o estado de New South Wales.

O BESS de 125 MW/1.000 MWh recebeu um Contrato de Serviço de Energia de Longo Prazo (LTESA) de 14 anos, no âmbito da Rodada 5 da Licitação do Plano para Armazenamento de Longa Duração, administrado pela AEMO Services como o Fiduciário do Consumidor no âmbito do New South Wales Electricity Infrastructure Roadmap. O LTESA garante até 14 anos de receita contratada e previsível, reduzindo os riscos do projeto e acelerando o investimento em infraestrutura crítica de armazenamento.

O Stoney Creek BESS foi projetado para fornecer oito horas de energia despachável e, uma vez em operação, apoiará a confiabilidade e a flexibilidade da rede em uma localização estratégica dentro do cenário energético em transição de New South Wales. A Energy Vault está desenvolvendo e integrando o projeto, utilizando sua plataforma de gestão de energia VaultOS™ e o sistema B-VAULT™ para otimizar o desempenho, a participação no mercado e a gestão de ativos a longo prazo.

"A aquisição formal de Stoney Creek representa um marco inicial e muito importante na estratégia de investimento de longo prazo da Energy Vault para a Austrália", afirmou Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. "Como o primeiro projeto fora dos EUA desenvolvido sob nossa estratégia global de ativos 'Own & Operate', Stoney Creek reforça nosso foco em mercados atraentes e de alto crescimento para soluções de armazenamento de energia, apoiados por políticas regulatórias favoráveis, como é o caso da Austrália. Temos diversos projetos de armazenamento em diferentes fases de construção no leste da Austrália e agora esperamos concentrar nossos esforços para avançar rapidamente com a construção RTB do Stoney Creek BESS até a operação, maximizando os benefícios para as comunidades locais e apoiando as metas de descarbonização regionais de New South Wales".

Stoney Creek é um dos vários ativos "Own & Operate" de grande escala que a Energy Vault está desenvolvendo na Austrália, sustentando um pipeline crescente de projetos de armazenamento de energia voltados para gerar fluxos de receita tanto no mercado aberto quanto por contratos, utilizando as plataformas Energy VaultOS™ e Vault-Bidder™ da empresa.

Energy Vault® desenvolve e implementa soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos projetadas para transformar a forma como o mundo lida com o armazenamento sustentável de energia. As ofertas abrangentes da Empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento por gravidade, por baterias e por hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é apoiada pelo sistema de software de gerenciamento de energia da Empresa, que é agnóstico em relação ao hardware, além de sua plataforma de integração. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologias inovadoras da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento. Utilizando materiais ecologicamente corretos e com a capacidade de integrar resíduos para reaproveitamento benéfico, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular, ao mesmo tempo em que acelera a transição global para a energia limpa para seus clientes. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que refletem a visão atual da Empresa com relação, entre outros aspectos, às operações e desempenho financeiro da Empresa. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou supostos resultados futuros de operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente utilizam termos como "antecipa", "espera", "sugere", "planeja", "acredita", "pretende", "projeta", "prevê", "estima", "pretende", "projeta", "deveria", "poderia", "iria", "deve", "pode", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações prospectivas em projeções de nossas expectativas, planos e suposições atuais, com base em nossa experiência no setor, percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados no momento. Essas declarações prospectivas se baseiam em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões com base em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo a falha na execução de acordos definitivos, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades com clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de que nossos contratos ganhos, reservas, pedidos em carteira e pipeline desenvolvido resultando em receita futura; a ausência de garantias de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse resultarão em pedidos vinculativos ou vendas; prazos de licenças; a possibilidade de que nossos produtos apresentem ou sejam acusados de apresentar defeitos ou outras falhas; a implementação, aceitação de mercado e sucesso do nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados ao nosso negócio, nossos concorrentes e ao setor; a capacidade de nossos fornecedores entregarem os componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia de maneira pontual; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e de não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente nos termos do JOBS Act; nossas futuras necessidades e fontes de capital e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e nos mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, oportunidades e planos de expansão e outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado juntoàSEC em 31 de março de 2025, conforme tais fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos arquivados juntoàSEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos, e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores sobre nossos negócios ou a extensão pela qual qualquer fator ou combinação de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado de imprensa refere-se exclusivamenteàdata de sua divulgação e está expressamente limitada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em razão de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Você não deve depositar confiança excessiva em nossas declarações prospectivas.

