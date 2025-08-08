BIM revoluciona o setor da construção civil no Brasil

O setor da construção civil tem a expectativa de um crescimento mais moderado para 2025, com uma estimativa de expansão de 2,3%, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Trata-se de uma desaceleração em comparação ao crescimento de 4,1% esperado para 2024. Dentre os entraves vivenciados pelo segmento, destacam-se a elevada carga tributária e o alto custo da construção, que impactam diretamente a margem de lucro das empresas.

Nesse panorama, ganha destaque a modelagem digital BIM (do inglês Building Information Modeling), que tem transformado o processo de planejamento e execução de obras na engenharia civil, como observa Pedro Santana, engenheiro civil da Garder Engenharia.

“A modelagem digital, por meio do BIM, está revolucionando o setor da construção ao integrar todas as fases da obra, do projeto à execução, em um ambiente virtual colaborativo”, afirma.

Em média, duas a cada dez empresas (20,6%) do setor já empregam o BIM, sobretudo iniciativas vinculadas a edificações residenciais, em que o uso alcança 37,2%. Os dados são indicativos da mais recente Sondagem da Construção realizada pela FGV IBRE em março de 2024 e divulgada pelo Blog STI, do Senai.

No caso da Garder Engenharia, a alternativa permite simular a montagem dos elementos pré-fabricados, prever interferências, planejar a logística de transporte e montagem e garantir maior precisão nos projetos, o que pode resultar em obras mais rápidas, econômicas e com menor margem de erro.

Santana destaca que, entre os aspectos específicos da engenharia civil que mais se beneficiam com a modelagem digital, vale citar a compatibilização de projetos (estrutural, arquitetônico, hidráulico e elétrico), a detecção de conflitos (clash detection) antes da execução e o planejamento logístico e de montagem de elementos pré-fabricados.

“A modalidade também facilita o trabalho com quantitativos e orçamentos automáticos com mais precisão e simulações estruturais e térmicas, especialmente relevantes em paredes termoacústicas, além do acompanhamento do cronograma de obra com integração 4D e 5D”, detalha.

Modelagem digital colabora para evitar retrabalhos

De acordo com o engenheiro, a modelagem digital também colabora para evitar erros e retrabalhos nas obras civis: “Através da simulação completa da obra em ambiente virtual, a modelagem digital permite identificar erros de projeto, incompatibilidades entre sistemas e falhas de planejamento antes da execução física”.

Daniel Matos, também engenheiro civil da Garder Engenharia, concorda neste aspecto, afirmando que a modalidade pode, além de evitar retrabalhos, reduzir desperdícios de materiais e garantir uma montagem mais fluida, especialmente relevante no modelo industrializado da Garder, onde os componentes chegam prontos ao canteiro.

“Para a Garder, por exemplo, isso pode se traduzir em entregas mais rápidas e previsíveis, com melhor aproveitamento de recursos”, afirma.

Matos observa ainda que, embora tradicionalmente mais comum em grandes projetos, a modelagem digital está cada vez mais acessível para obras de pequeno e médio porte.

“Mesmo residências unifamiliares se beneficiam do uso de modelagem 3D e compatibilização digital, especialmente por se tratar de um sistema modular e repetitivo, onde cada centímetro importa para evitar retrabalhos”, afirma.

Sustentabilidade

De acordo com Matos, a modelagem digital pode contribuir para a sustentabilidade em projetos através da redução de desperdícios de materiais pela precisão nos quantitativos; otimização da logística, reduzindo o número de viagens e o consumo de combustível; planejamento energético e térmico mais eficiente; pode gerar menos entulho e facilita a adoção de soluções construtivas sustentáveis, como o uso de EPS reciclável.

“Na prática, a Garder já incorpora essas funcionalidades ao adotar processos industrializados com modelagem digital, buscando contribuir para um canteiro de obras mais limpo, rápido e sustentável”, explica Matos.

Necessidade estratégica para escalabilidade

Os engenheiros reiteram que a modelagem digital não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para empresas que buscam escalabilidade com controle de qualidade.

“Além de melhorar a eficiência do processo produtivo, ela fortalece a experiência do cliente, que pode visualizar sua casa antes mesmo da montagem, aumentando a confiança na solução”, finaliza Daniel Matos.

