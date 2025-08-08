Canadá promove recrutamento profissional no Brasil

A conexão entre o Brasil e o Canadá deve ganhar um novo impulso. Entre os dias 24, 25 e 26 de outubro de 2025 a província de New Brunswick realizará uma missão oficial de recrutamento profissional. A iniciativa, que ocorre de forma presencial em São Paulo, tem como objetivo selecionar brasileiros qualificados para atuação em áreas consideradas estratégicas, como operação florestal, construção civil, indústria e tecnologia.



A escolha da capital paulista como sede da missão se relaciona ao perfil técnico e ao histórico de comprometimento dos profissionais brasileiros. “New Brunswick enfrenta hoje uma escassez crítica de mão de obra em setores estratégicos e busca talentos prontos para contribuir com o crescimento da província”, afirma Rafael Menezes, CEO da Work in Canada (WICA), agência responsável pelo apoio às inscrições e triagem dos candidatos. “A reputação dos brasileiros como trabalhadores comprometidos e adaptáveis foi um fator decisivo na escolha do país.”



O evento, viabilizado por meio de uma parceria entre o governo de New Brunswick e o Grupo de empresas Irving e a Work in Canada, atua como ponte entre empregadores canadenses e profissionais brasileiros.

“A WICA é a única agência brasileira oficialmente envolvida nesta missão. Já intermediamos mais de 350 ofertas de trabalho e atendemos mais de 1.200 pessoas que desejavam recomeçar no Canadá com dignidade, segurança e suporte”, ressalta o executivo.



Inscrições e seleção

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do portal www.wica.ca e os candidatos passam por uma triagem técnica antes de serem convidados para as entrevistas presenciais.

“A prioridade é para profissionais com experiência comprovada e nível de inglês intermediário. Entretanto, há também vagas técnicas com suporte ao idioma no início das atividades”, explica Menezes.



Segundo o CEO, a expectativa da província é efetivar dezenas de contratações durante os três dias do evento. “Em edições anteriores, empregadores canadenses contrataram motoristas de carreta, operadores de produção, profissionais de tecnologia da informação, mecânicos industriais e outros perfis técnicos logo após as entrevistas. Esperamos repetir, e até superar esses números, pois a demanda está ainda mais alta em 2025”, relata o CEO.



Para ampliar as chances de seleção, Menezes avalia que a preparação é uma etapa fundamental. “Atualizar o currículo em inglês, reunir certificados, treinar para entrevistas e estudar o idioma são medidas essenciais. Mesmo em funções técnicas, a comunicação básica faz diferença. Pensando nisso, oferecemos materiais e orientação para que o candidato chegue confiante e bem preparado”, orienta.

Brasileiros no Canadá



De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, até 2023 mais de 143 mil brasileiros viviam no Canadá, o que reforça o interesse contínuo pelo país como destino migratório.

Para Menezes, o país pode se destacar por oferecer estabilidade, segurança e qualidade de vida. “New Brunswick, em especial, combina custo de vida acessível com forte demanda por mão de obra. Além disso, é uma província multicultural e com políticas de imigração bem definidas que podem favorecer a residência permanente”, afirma.



A vida profissional e pessoal no Canadá também é citada pelo executivo como fator de atração. “Há respeito pelo tempo da família, acesso gratuito à educação e saúde, além de um ambiente colaborativo nas empresas. Muitos brasileiros que chegaram por meio da WICA ocupam hoje cargos de liderança ou abriram seus próprios negócios”, observa.



A missão em outubro é a 20ª edição organizada pela Work in Canada no Brasil. “Nosso objetivo é ir além do recrutamento: é abrir portas, transformar destinos e construir pontes reais entre os dois países”, conclui Menezes.

