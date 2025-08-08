Baratão Combustíveis alcança 2 milhões de usuários

Em um contexto no qual o preço dos combustíveis no Brasil impacta o orçamento das famílias e dos motoristas profissionais, a empresa Baratão Combustíveis celebra seus 2 milhões de usuários e 2 mil postos credenciados. Além de expandir regionalmente, a Baratão se posiciona como uma alternativa para compra antecipada com desconto, totalmente digital, por meio de sua plataforma que atua como um modelo de marketplace de combustível.

A empresa oferece, por meio de seu aplicativo, descontos em combustíveis como gasolina, etanol e diesel em postos credenciados, além de serviços como compra de gás de cozinha e água mineral e acesso a produtos automotivos com preços reduzidos. A ferramenta também disponibiliza alternativas em serviços veiculares, como lavagem e vistoria e um programa de fidelidade com acúmulo de pontos.



De acordo com Ricardo Fiorillo, CMO da empresa, a repercussão dessa conquista demonstra o propósito da Baratão Combustíveis em oferecer uma solução acessível e transparente para quem busca economizar no abastecimento, “é o reflexo direto da confiança que queremos conquistar dos nossos usuários e parceiros ao longo da nossa trajetória”, destaca.



Ele explica que o principal fator para a expansão regional é entender que cada mercado tem suas particularidades e, consequentemente, adotar uma estratégia descentralizada e montar equipes comerciais, com metas e ações específicas para cada região, respeitando a realidade de mercado de cada cidade.



“As equipes comerciais foram e continuam sendo fundamentais. São elas que conhecem de perto a dinâmica de cada região, constroem relacionamento com os donos de postos e acompanham o dia a dia da operação”, explica Fiorillo.



Além disso, a padronização do serviço, tanto na comunicação com o consumidor quanto na operação de novos postos credenciados e de diferentes regiões, passa por um processo de integração que inclui treinamento, alinhamento de expectativas e suporte contínuo.

“A equipe comercial tem um papel ativo nesse processo: desde a negociação até o acompanhamento pós-parceria, buscando garantir que o posto esteja alinhado com os padrões da Baratão e oferecendo apoio sempre que necessário para que o consumidor tenha uma experiência positiva", esclarece o CMO.



A expansão e a criação de um novo modelo de negócio chamado fuelpass da Baratão Combustíveis tem como objetivo inovar o setor e contribuir para fortalecer a relação entre consumidores e postos credenciados, já que oferece ao usuário uma plataforma que possibilita a comparação de preços. Por outro lado, é uma vitrine estratégica que pode atrair clientes e gerar fidelização.



“A tecnologia da Baratão busca facilitar essa conexão e permitir que o posto se destaque por qualidade no atendimento, promoções exclusivas e bom posicionamento na plataforma”, enfatiza Fiorillo.



O investimento em tecnologia e inteligência de dados, além de novas funcionalidades no aplicativo, foi pensado para ampliar o valor agregado ao usuário, assim como parcerias com novos segmentos de mercado e regiões estratégicas.



“Monitoramos métricas como número de usuários ativos por região, frequência de abastecimento, taxa de conversão de novos usuários e performance de campanhas locais. Também observamos a satisfação do usuário, por meio de avaliações e comentários dentro da plataforma. Esses dados orientam tanto as ações comerciais quanto às estratégias de marketing, permitindo decisões mais precisas, com foco na eficiência”, finaliza o CMO.

Para saber mais, basta acessar: http://usebaratao.com.br/