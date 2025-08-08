Meeting Brasil 2025 leva turismo brasileiro à América Latina

O turismo brasileiro registra crescimento expressivo no mercado internacional, com mais de 6,2 milhões de visitantes estrangeiros em 2023, o maior número desde 2014. De acordo com a Embratur, o aumento de 21% em relação ao ano anterior reflete o fortalecimento da conectividade aérea e de ações estratégicas de promoção externa.

Nesse contexto, o Meeting Brasil 2025 será realizado entre os dias 4 e 13 de agosto, em cinco países da América Latina: Assunção (04/08), Montevidéu (05/08), Santiago (07/08), Córdoba (11/08) e Bogotá (13/08). O evento reunirá agentes de viagens, operadores, companhias aéreas, autoridades e imprensa especializada, com o objetivo de consolidar o posicionamento do Brasil como destino turístico competitivo e gerar novas oportunidades de negócios.

A expectativa é impactar mais de 1.500 profissionais do setor ao longo das etapas. A programação inclui capacitações simultâneas, rodadas de negócios e reuniões de produto com operadoras e associações locais. Um dos destaques é o Lounge Experiência Brasil, ambiente sensorial que permite aos participantes explorar paisagens e culturas brasileiras por meio de óculos 360º, vídeos imersivos e degustações gastronômicas.

A edição de 2025 contará com a participação de destinos já consolidados e emergentes no turismo internacional, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Rondônia e Tocantins. As aberturas oficiais de cada etapa serão conduzidas pela Embratur, apresentando uma visão ampla da diversidade turística nacional.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, iniciativas como essa são fundamentais para sustentar o crescimento do setor. “Eventos como o Meeting Brasil são parte do esforço de consolidar o Brasil como um destino competitivo. Nosso objetivo é ampliar ainda mais essa presença, diversificando mercados e fortalecendo a imagem do país no exterior”, afirmou.

Organizado pela Expan Mais, o evento atinge neste ano a marca de 100 edições realizadas desde sua criação, consolidando-se como uma das mais duradouras iniciativas de promoção internacional do turismo brasileiro. Segundo Jair Pasquini, diretor da Expan Mais e idealizador do projeto, o crescimento do turismo reforça a importância de aproximar o trade nacional dos mercados emissores. “O Meeting Brasil cria um espaço de diálogo direto com quem comercializa o destino Brasil. É nesse contato que surgem novas parcerias e oportunidades que se refletem no aumento de turistas estrangeiros no país”, destacou.

Mais de 50 empresas brasileiras já confirmaram presença, entre redes hoteleiras, operadoras, receptivos e representantes de destinos turísticos. A iniciativa conta ainda com o apoio de instituições como a Embaixada do Brasil no Paraguai, Colômbia e Uruguai, Consulado em Córdoba, Comitê Descubra Brasil, Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, Anato e a Associação Cordobesa de Agentes de Viagens.

Além dos destinos turísticos, companhias aéreas estratégicas também participam do evento, fortalecendo a conectividade regional. Entre elas estão Sky Airline, Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Copa Airlines, Gol e Latam.

O Meeting Brasil se consolida como uma ferramenta de internacionalização que conecta negócios, cultura e experiências. Ao promover o Brasil diretamente aos profissionais que comercializam pacotes e experiências na América Latina, a ação contribui para fortalecer a imagem do país, ampliar o fluxo de visitantes e impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico sustentável.