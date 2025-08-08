O emagrecimento saudável pode influenciar na longevidade e na prevenção de doenças. É o que destaca o médico Dr. Ítalo Nordman (CRM:7757/MA RQE: 4171). Segundo o especialista, protocolos personalizados e acompanhamento contínuo ajudam a recuperar a vitalidade de pacientes que enfrentaram sobrepeso, fadiga e baixa autoestima.

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), noticiados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), alertam que 34,66% da população brasileira está com algum nível de obesidade. Entre os níveis (grau III, II e I), somam-se 9 milhões de pessoas.

Nesse cenário, Dr. Ítalo Nordman ressalta que o emagrecimento saudável pode contribuir diretamente para o aumento da longevidade: “Emagrecer de forma saudável significa viver mais e com mais qualidade. Isso porque o processo reduz a inflamação no corpo, protege o coração, ajuda a equilibrar os hormônios e fortalece a saúde mental”.

Doenças crônicas podem ser prevenidas ou controladas

Pessoas obesas têm mais chances de desenvolver doenças como pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, gota, pedras na vesícula e até algumas formas de câncer, conforme publicação da Biblioteca Virtual em Saúde.

O médico explica que diversas condições crônicas podem ser prevenidas ou controladas com a perda de peso sustentada, que ajuda a contribuir para reduzir a resistência à insulina, controlar o diabetes tipo 2 e diminuir a inflamação crônica.

“Além disso, ela reduz o risco de hipertensão, dislipidemias, esteatose hepática e até mesmo a probabilidade de certos tipos de câncer, como os de mama e cólon. O emagrecimento equilibrado pode ter um impacto positivo para glicemia, sensibilidade à insulina, perfil lipídico, marcadores inflamatórios, pressão arterial, indicadores hormonais e metabólicos, função hepática e enzimática, além da qualidade do sono e da função cognitiva”, detalha.

Protocolo individualizado

Dr. Ítalo Nordman destaca que um protocolo individualizado é essencial porque leva em conta fatores como genética, hormônios e rotina.

“Ele permite ajustar alimentação, treino e sono de maneira precisa e contínua, respeitando o metabolismo de cada pessoa. Isso evita platôs e pode tornar o processo mais científico, seguro e consistente”, explica.

Para o Dr. Ítalo Nordman, o acompanhamento médico contínuo é fundamental para evitar o “efeito sanfona”, pois permite ajustes regulares de acordo com as respostas do corpo.

“Isso ajuda a manter o metabolismo ativo, corrigir desequilíbrios precocemente e garantir a adesão ao plano, transformando o emagrecimento em um estilo de vida e não em um ciclo de perda e ganho”, afirma.

Fatores clínicos, bioquímicos e comportamentais

De acordo com o especialista, a elaboração de um plano personalizado envolve uma combinação de fatores clínicos, bioquímicos e comportamentais. O primeiro passo é a análise de exames laboratoriais e hormonais (como glicemia, perfil lipídico, função hepática e renal, hormônios da tireoide, sexuais e marcadores inflamatórios) que ajudam a identificar disfunções ou deficiências relacionadas ao peso.

“Depois, o histórico clínico e medicamentoso é avaliado, incluindo doenças como SOP, hipotireoidismo, diabetes, distúrbios emocionais e o uso de medicamentos que afetam o metabolismo”, acrescenta.

Segundo o Dr. Ítalo Nordman, também é considerado o estilo de vida da pessoa: qualidade do sono, níveis de estresse, alimentação, atividade física, rotina de trabalho e hábitos alimentares. “Outro ponto importante são as preferências e restrições alimentares, levando em conta dietas anteriores, intolerâncias, cultura alimentar e escolhas como vegetarianismo ou veganismo”, diz.

Por fim, o médico ressalta que as metas e a motivação do paciente são fundamentais para definir o nível de engajamento e o tipo de protocolo. “Um plano realmente eficaz vai além do simples controle calórico. Ele integra ciência, prática clínica e a realidade individual, o que pode garantir resultados mais sustentáveis e seguros”, resume.

Dr. Ítalo Nordman atua em São Luís (MA), com a combinação de experiência clínica, abordagem integrativa e foco em emagrecimento saudável e performance através de protocolos personalizados e acompanhamento contínuo.

