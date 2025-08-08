Air bp anuncia expansão no Brasil com foco em crescer no Nordeste do país

A Air bp, empresa do grupo bp que é uma das líderes globais no fornecimento de combustíveis de aviação, anunciou uma nova fase de expansão no Brasil por meio de sua joint venture com a Petrobahia (Air bp Petrobahia), na ocasião da 20ª LABACE, feira de aviação de negócios da América Latina. Com presença em mais de 40 localidades no país, a Air bp levou à feira, realizada em São Paulo, sua visão de futuro para o mercado nacional.

A empresa prepara sua entrada em aeroportos estratégicos do Nordeste do Brasil para consolidar sua posição como uma das principais fornecedoras de combustíveis de aviação nacional. Entre os movimentos mais avançados estão os projetos para a construção de novos parques de abastecimento de aeronaves em Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), viabilizados por meio de parceria logística com a sua JV com a Petrobahia, a Air bp Petrobahia.

“A expansão da Air bp é resultado de uma estratégia cuidadosamente construída, baseada em critérios técnicos, parcerias eficientes e no compromisso com a segurança operacional. Nosso crescimento se dá pela consistência da presença, pela confiança dos nossos clientes e pela entrega de valor real. Investimos mirando uma operação robusta, sustentável e alinhada aos padrões globais da companhia”, destaca Ricardo Paganini, presidente da Air bp América do Sul.

Tecnologia

O crescimento geográfico da Air bp vem acompanhado de tecnologia. No quesito, o destaque é o Airfield Automation, solução digital projetada para evitar o misfuelling (abastecimento incorreto de aeronaves) com barreiras de engenharia. Baseada em nuvem, a plataforma usa um app nas viaturas de abastecimento para capturar o volume, verificar o tipo de querosene e confirmar os dados com o piloto — tudo de forma digital.

Além da segurança, proporciona eficiência comprovada: "até 30% de redução no tempo de abastecimento, 95% de agilidade no registro de dados e integração em tempo real com a tripulação. Tudo isso reflete em segurança e eficiência, que são fatores decisivos em mercados exigentes como o da aviação executiva”, ressalta Paganini.

A participação da Air bp na LABACE contou com estande próprio, reforçando a marca como parceira estratégica da aviação brasileira, com padrão internacional e foco local. “A LABACE reúne decisores estratégicos da aviação geral e executiva, como operadores, pilotos e donos de frota, que valorizam atributos como segurança, excelência no serviço e continuidade operacional. Neste cenário, a Air bp se destaca especialmente para quem opera voos internacionais e busca um único fornecedor com atendimento padronizado em toda a jornada”, complementa Paganini.

Sobre a Air bp

A air bp, é um dos principais fornecedores mundiais de combustíveis de aviação e serviços relacionados. Há quase 100 anos investe na indústria da aviação para manter as pessoas voando em segurança em todo o mundo. A Air bp atende a mais de 600 localidades em 40 países e abastece mais de 6.800 voos por dia – o que representa mais de um voo a cada 15 segundos. Os clientes da Air bp incluem companhias aéreas comerciais, militares, proprietários de aeronaves comerciais e privadas, aeroportos e operadores de aeródromos.