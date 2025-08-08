Blumenau Iluminação celebra 47 anos com foco no futuro

No dia 1º de agosto, a Blumenau Iluminação comemorou 47 anos de atuação no mercado brasileiro. Fundada em 1978 pelo empreendedor Orlando Zeno Pamplona, a empresa tem sede na cidade de Blumenau (SC) e é hoje uma das maiores e mais tradicionais do setor de iluminação do país.

Com o mote “47 anos com você”, o aniversário deste ano reforça o posicionamento da marca: “Se tem luz, tem gente. E se tem gente, você tem com quem contar”. A frase traduz o modo de atuação da Blumenau Iluminação, uma empresa que ouve colaboradores, lojistas, eletricistas, profissionais de projetos, consumidores e a comunidade.

“A trajetória da Blumenau Iluminação é marcada por uma cultura de proximidade e parceria com toda a cadeia do setor elétrico, sem perder o foco em performance e indicadores estratégicos para o nosso crescimento. Esse jeito de ser impulsionou nossa evolução consistente ao longo dos últimos 47 anos”, destaca o presidente da Blumenau Iluminação, Renato Medeiros.



Em percentuais recentes, o faturamento da empresa cresceu 50% nos últimos três semestres. A performance é atribuída por Medeiros a decisões importantes, como o novo Centro de Distribuição inaugurado no ano passado e o foco no planejamento estratégico. “Estamos trabalhando forte com nossos projetos e ações definidos neste plano estratégico e certos de que os resultados que vamos colher serão positivos e determinantes para nosso futuro".

Alinhada ao planejamento e com foco no crescimento sustentável do negócio, a Blumenau Iluminação mantém como prioridade a construção de uma marca forte, com identidade clara e presença cada vez mais próxima de seus públicos. Para a empresa, esse caminho passa por reconhecer a própria essência, valorizar as conexões construídas e investir continuamente em inovação.

“A clareza sobre quem somos e para onde vamos é o que direciona nosso crescimento. Construir uma marca sólida exige consistência, escuta ativa e coragem para investir no futuro”, afirma Renan Pamplona Medeiros, diretor comercial e de operações.

Ouvir e se conectar com as pessoas não está apenas na campanha de aniversário mas, segundo Renan Medeiros, as decisões são priorizadas quando esses feedbacks vêm de seu ecossistema. “A Blumenau Iluminação é uma marca acessível, confiável e está em constante movimento. É essencial ter a confiança de quem conta com a gente todos os dias”.

Entre os avanços recentes, a combinação entre tecnologia e colaboradores fortalece o compromisso da empresa com eficiência e proximidade.

A diretora financeira da Blumenau Iluminação, Lorena Pamplona Medeiros, reforça que o olhar para as equipes e para a trajetória construída ao longo dos anos é um dos diferenciais da empresa: “São as pessoas e o cuidado com cada detalhe que tornam uma empresa realmente forte. Empreender é desafiador, mas quando tem gente que acredita junto, tudo é possível”.

Sobre a Blumenau Iluminação

A Blumenau Iluminação está entre as maiores empresas do setor de iluminação do mercado brasileiro, com presença em todas as regiões e mais de dez países. Além da abrangência de seu portfólio, é reconhecida pela proximidade com lojistas, eletricistas e profissionais de projetos e pela confiança que construiu ao longo de décadas.

Em 2024, foi premiada como Melhor Produto do Ano na categoria Refletores LED e, em 2025, foi destaque entre as marcas mais lembradas no Prêmio Top of Mind – Revenda Construção, nas categorias Refletor LED, Casa Inteligente e Iluminação LED Externa.