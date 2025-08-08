Transportadora reduz custos em 40% ao migrar para nuvem

O Relatório Flexera State of The Cloud 2025 mostra que a adoção da nuvem continua em ritmo acelerado, com 70% das organizações optando por estratégias de nuvem híbrida (multicloud), utilizando nuvens públicas e privadas. Questões como otimização dos custos e segurança se destacam entre os motivos. No Brasil, o mercado de nuvem pública está em constante expansão, já que o país está em evidência com o aumento do número de empresas que estão adotando tecnologias emergentes, com ênfase nos serviços na nuvem.

É o caso da Transpes, mineira do setor de soluções logísticas e de transportes, que alcançou recentemente um marco significativo em sua jornada tecnológica. Atuando há quase seis décadas e com 15 filiais espalhadas pelo Brasil, a empresa migrou seu data center privado para a nuvem pública da Huawei Cloud, uma estratégia elaborada e conduzida pela Prolinx, parceira do provedor de serviços em nuvem. Trata-se de um grande case da Huawei Cloud Brasil em Minas Gerais, segundo a plataforma.

A migração resultou em vantagens competitivas, como uma redução significativa de 40% dos custos operacionais. De acordo com Gessica Santana, gerente de TI da Transpes, os ganhos em segurança e eficiência operacional foram imediatos. “Nós tratamos a segurança da informação como um pilar essencial da sustentabilidade do nosso negócio. Com essa migração, a segurança no tráfego de dados sensíveis foi reforçada e conseguimos garantir que a Transpes opere com mais agilidade e fluidez”, afirma.

A solução foi construída sob medida para o porte da empresa e a complexidade dos seus serviços. “Consideramos as demandas da organização e seus principais desafios, o que faz toda a diferença nos resultados. Agora, a Transpes possui a flexibilidade de escalar seus recursos de TI conforme a demanda, garantindo que a infraestrutura acompanhe o crescimento do negócio sem gargalos, de forma segura e com os custos reduzidos”, explica Leonardo Fonseca, Diretor de Segurança e Governança da Prolinx.

Crescimento da demanda por segurança cibernética impulsiona investimentos

Além de entregar soluções voltadas à nuvem, a Prolinx celebrou, no dia 29 de maio, três décadas de atuação no mercado de TI com o lançamento do seu novo investimento, o ProSec. A iniciativa, focada na oferta de ferramentas de segurança cibernética, busca atender um mercado que tem apresentado um crescimento significativo.

Relatório recente da Mordor Intelligence aponta que, atualmente, o mercado de segurança cibernética está avaliado em US$ 203,78 e pode chegar a US$ 350,23 bilhões, até 2029, apresentando uma elevação de 11,44% de Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR). Presleyson Lima, Diretor de Marketing e Comunicação da Prolinx, explica que alguns fatores importantes influenciam o aumento dessa demanda. “São as ameaças cibernéticas, cada vez mais sofisticadas e sucessivas, maior conscientização sobre a importância de proteger os dados e o surgimento de regulamentações mais rígidas, que levam as empresas a cumprir essas leis e evitar multas. Com isso, podemos oferecer soluções que ajudarão empresas a antecipar ameaças, identificar vulnerabilidades e garantir um ambiente tecnológico seguro”, finaliza.