E-commerce deve faturar R$ 9,51 bilhões com o Dia dos Pais em 2025

O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 9,51 bilhões com o Dia dos Pais 2025, segundo projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O valor representa um crescimento de 14,28% em relação ao ano passado, quando o setor registrou R$ 8,32 bilhões em vendas.

A expectativa positiva reflete o amadurecimento do setor e o comportamento do consumidor cada vez mais digital. De acordo com a associação, estão previstos cerca de 16,76 milhões de pedidos, com ticket médio estimado em R$ 567,50 (aumento em relação aos R$ 521,29 registrados em 2024).

“O consumidor está mais confiante e busca praticidade, variedade e bons preços. O e-commerce oferece tudo isso, com a vantagem de alcançar consumidores em diferentes regiões do país. As datas comemorativas seguem sendo estratégicas para o comércio eletrônico e o Dia dos Pais se consolida como excelente oportunidade para lojistas ampliarem vendas e fidelizarem clientes”, afirma Fernando Mansano, presidente da ABComm.

Ainda segundo a ABComm, o incremento nas vendas estimado para este ano é de R$ 980 milhões, impulsionado por campanhas promocionais, integração entre canais digitais e melhorias na logística. Os segmentos mais procurados devem ser moda, eletrônicos, perfumaria, bebidas, acessórios e experiências personalizadas.

A entidade recomenda que os lojistas apostem em promoções antecipadas, ofertas segmentadas e atendimento omnichannel, com atenção especial à performance dos sites em dispositivos móveis e à qualidade do pós-venda.

“Além do volume, o Dia dos Pais é importante para testar estratégias que serão usadas em outras datas comemorativas. As empresas que investirem em planejamento e experiência do cliente devem se destacar”, finaliza Mansano.

Nesse cenário, a Giuliana Flores projeta um aumento nas vendas, com expectativa de crescimento de 15% em relação a 2024, o que representa mais de 8 mil entregas e um ticket médio estimado em R$ 235.

Entre os produtos mais procurados para o Dia dos Pais, as flores seguem liderando, representando 30% da expectativa total. As cestas de chocolate e café da manhã aparecem depois, com 32% da previsão de vendas. Logo em seguida, na lista, estão os kits especiais com 20%, chocolates com 5% e itens diversos com 13%. A combinação de arranjos florais com outros itens tem ganhado espaço, mostrando que o consumidor busca cada vez mais opções afetivas e personalizadas para homenagear os pais.

A companhia conta com um portfólio de mais de 10 mil produtos, oferecendo opções para todos os perfis de pais. Além das tradicionais flores, a marca disponibiliza uma ampla variedade de presentes.

O fortalecimento das vendas em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, tem sido importante para a estratégia de crescimento da companhia. Em 2025, a empresa projeta alcançar 800 mil entregas, apostando em ocasiões especiais como alavanca para os resultados. Presente em todo o território nacional, a empresa oferece entregas expressas que, em algumas regiões, são realizadas em até 3 horas.

“O Dia dos Pais é uma oportunidade para reconhecer o cuidado e a presença daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Nosso objetivo é ir além do presente e proporcionar uma forma de expressar carinho e gratidão. Nós queremos ajudar as pessoas a fortalecer os laços com quem amam”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.