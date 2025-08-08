Coletivo artístico teamLab inaugura novo museu, teamLab Biovortex Kyoto, em 7 de outubro de 2025

O teamLab Biovortex Kyoto, museu de arte permanente do coletivo artístico teamLab, será inaugurado em Minami-ku, Quioto, como parte do Projeto da Área Sudeste da Estação de Quioto, no dia 7 de outubro de 2025.

Este será o maior museu do teamLab no Japão, com mais de 10.000 metros quadrados.

Even if individual elements are separated in space and time, when a structural order appears among them, the elements transcend space and time and form a single entity. Despite significant changes in shape or size on the surface, or even if all of the elements are replaced, the single existence will be maintained. This spatiotemporal existence is part of the whole, it appears from the whole, and is returned to it. It is a living universe - a biocosmos. (teamLab, Morphing Continuum © teamLab)

Em preparação para a abertura do museu, o teamLab está desenvolvendo diversas obras novas, incluindo peças inéditas no Japão. As primeiras obras anunciadas que farão parte do novo museu incluem: Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds e Forest of Resonating Lamps.

Uma das obras que será exibida pela primeira vez no Japão, Massless Amorphous Sculpture, é uma escultura flutuante imensa criada por um ambiente distinto que produz fenômenos, com base no conceito de Environmental Phenomena do teamLab. A peça está atualmente em exibição nas exposições de Abu Dhabi, teamLab Phenomena, e no centro de arte de Miami, e será apresentada no Japão pela primeira vez.

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Este projeto, realizado em colaboração com diversas empresas de Quito e Osaka, prevê a construção e operação de instalações em um terreno da prefeitura na região sudeste da Estação de Quioto. O objetivo é criar um "centro criativo para geração e difusão de novos valores", com planos que incluem um complexo cultural com o museu de arte do teamLab e um centro de artes, além de outras atrações.

Com este projeto, o teamLab busca apoiar a visão da cidade de Quioto para o desenvolvimento urbano da Região Sudeste da Estação de Quioto, com foco em cultura, arte e juventude. Como representante dessa iniciativa, o teamLab atuará em parceria com diversas empresas com fortes vínculos com Quioto e Osaka.

teamLab Biovortex Kyoto

Inauguração em 7 de outubro de 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Quioto

Valores dos ingressos

Adultos (acima de 18 anos): JPY 3.800 ~

13–17 anos: JPY 2.800

4–12 anos: JPY 1.800

3 anos ou menos: gratuito

Visitantes com deficiência: 50% de desconto no valor do ingresso adulto

Passe flexível (sem horário de entrada definido): JPY 12.000

*Os ingressos têm data e horário definidos.

*Os ingressos para adultos e visitantes com deficiência estão sujeitos a precificação dinâmica, e os valores variam conforme o dia. Verifique o preço na data desejada antes de adquirir um ingresso para uma data/horário específico.

*Ingressos comprados diretamente no museu terão acréscimo de JPY 200 sobre o valor informado acima.

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

