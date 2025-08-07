Megaport ultrapassa 1.000 localidades habilitadas no mundo inteiro

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), fornecedora líder global de Rede como Serviço (NaaS), anunciou hoje que lançou seu milésimo local habilitado pela Megaport. Com esse marco, a Megaport agora fornece acesso a partir de 10% de todos os data centers públicos no mundo inteiro, tornando-se a plataforma de conectividade NaaS independente de fornecedores líder mundial.

With over 1,000 enabled locations, Megaport now provides access from 10% of all data centres worldwide.

Desde seu início como uma empresa disruptiva no setor de conectividade, a Megaport se tornou a solução preferida para equipes de TI que precisam de interconexão rápida, flexível e segura entre serviços em nuvem, data centers e sites corporativos. O alcance global da empresa agora abrange mais de 160 cidades em 26 países, permitindo conexões diretas com todos os principais provedores de nuvem e centenas de provedores de serviços.

“Alcançar 1.000 localidades é um marco importante para nós, mas ainda mais para os nossos clientes”, disse Michael Reid, CEO da Megaport. “Não se trata apenas de estar em todos os lugares, mas sim de oferecer às empresas o poder de conectar qualquer coisa, em qualquer lugar, com mais flexibilidade do que nunca.”

A Databank, parceira de longa data da Megaport, foi a anfitriã do lançamento do milésimo local habilitado da Megaport em sua instalação SAN1 em San Diego. A DataBank fornece uma infraestrutura de ponta líder de mercado que complementa perfeitamente a malha de rede da Megaport.

“A presença da Megaport em nossos data centers agrega um valor significativo aos clientes que precisam de acesso de baixa latência e alta disponibilidade a serviços de nuvem e conectividade de rede”, afirmou Raul Martynek, CEO da DataBank. “Esse marco comprova como a Megaport está transformando a conectividade, e temos orgulho de fazer parte dessa jornada.”

À medida que a demanda global por conectividade em nuvem segura e ágil continua a crescer, a Megaport seguirá expandindo sua presença, levando interconexões de nível empresarial a mais localidades, empresas e provedores de nuvem no mundo inteiro.

Sobre a Megaport

A Megaport está transformando a forma como as empresas conectam sua infraestrutura, por meio de uma plataforma inteligente e intuitiva para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis e ágeis em apenas alguns cliques, com acesso a endpoints globais e a criação de caminhos privados em questão de minutos. Confiada pelas principais empresas do mundo, a Megaport estabelece parcerias com provedores de serviços globais, operadoras de data centers, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados – e está presente em mais de 1.000 localidades habilitadas pelo mundo afora. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Junte-seàrevolução das redes em megaport.com.

Assessoria de Mídia

Adam Hennessy, diretor de Marketing – Marca e Comunicações da Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com