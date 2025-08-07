A NetApp acelera as migrações VMware com a integração do Amazon Elastic VMware Service

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que o Amazon FSx para NetApp ONTAP® agora é uma opção de armazenamento externo compatível com o Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) na Amazon Web Services (AWS). O Amazon EVS, agora disponível para o público em geral, é um novo serviço da AWS que permite aos usuários executar o VMware Cloud Foundation (VCF) diretamente em sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), juntamente com outros aplicativos. Com o Amazon EVS, as organizações podem migrar rapidamente as cargas de trabalho VMware para a AWS a fim de ampliar e expandir seus ambientes VMware de maneira integrada, além de liberar a agilidade e a transformação dos negócios.

Essa integração com o Amazon EVS reúne os recursos confiáveis e seguros de gerenciamento e proteção de dados da NetApp com a escala, resiliência e desempenho da AWS, permitindo que os clientes simplifiquem e acelerem sua migração para a AWS sem a necessidade de refazer a plataforma, refatorar seus aplicativos existentes ou alterar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de dados.

A migração de cargas de trabalho de missão crítica para a nuvem pode impulsionar a transformação nas empresas, ao eliminar infraestruturas obsoletas, reduzir custos operacionais e cumprir prazos comerciais essenciais. Entretanto, uma estratégia de dados eficaz é fundamental para evitar novos desafios, como custos inesperados, ambientes de TI em expansão e serviços fragmentados. Sendo o único fornecedor de soluções de armazenamento empresarial com um serviço de armazenamento de dados desenvolvido nativamente na AWS, a NetApp está especialmente capacitada para acelerar cargas de trabalho modernas na nuvem, por meio de soluções empresariais integradas. Clientes que adotaram o Amazon FSx para NetApp ONTAP® reduziram seus custos em até 50%. A utilização do FSx para ONTAP na migração e gestão de ambientes VMware permite aproveitar uma infraestrutura de dados inteligente, aprimorando o planejamento da migração e reduzindo o custo total de propriedade graças aos recursos integrados de gerenciamento de dados.

“Os clientes que utilizam o Amazon EVS com o FSx para ONTAP agora podem usufruir da mesma eficiência de dados, proteção e automação em que confiam nas instalações físicas”, disse Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento em Nuvem na NetApp. “Por meio de nossa colaboração com a AWS, estamos tornando mais fácil mover cargas de trabalho críticas para a nuvem e gerenciá-las em escala.”

Para oferecer melhor suporte aos clientes no gerenciamento de cargas de trabalho avançadas na nuvem, a NetApp lançou as seguintes funcionalidades:

Suporte do Amazon FSx para NetApp ONTAP para o Amazon EVS : o Amazon EVS, nova solução de nuvem autogerenciada para VMware da AWS, já está disponível de forma geral, e o FSx para NetApp ONTAP é uma opção de armazenamento compatível. O Amazon EVS automatiza e simplifica implantações, oferecendo um ambiente VCF pronto para uso na AWS. Isso permite que administradores VMware migrem rapidamente máquinas virtuais baseadas em VMware para a AWS, utilizando o mesmo software e ferramentas VCF que já usam em ambientes locais. O uso do FSx para ONTAP como armazenamento externo no Amazon EVS reduz a sobrecarga ao fornecer funcionalidades avançadas de gerenciamento e proteção de dados, diminuindo o custo total de propriedade e aumentando a resiliência cibernética.

: o recurso de assistente de migração da BlueXP Workload Factory para AWS agora oferece suporte às cargas de trabalho do Amazon EVS, simplificando e acelerando os processos de migração. Os clientes podem automatizar a descoberta de máquinas virtuais locais, o provisionamento do FSx para ONTAP e o posicionamento de armazenamento de dados no Amazon EVS. Suporte expandidoàrecuperação de desastres VMware no BlueXP : o recurso de recuperação de desastres da BlueXP para VMware agora está integrado ao Amazon EVS, utilizando o armazenamento FSx para ONTAP como destino confiável para recuperação. As opções de armazenamento de dados compatíveis incluem NFS (baseado em arquivos) e VMFS (baseado em blocos) via protocolo iSCSI, garantindo soluções versáteis e eficazes para recuperação de desastres.

A Xtravirt, parceira preferencial da NetApp e parceira da AWS, acredita que esses últimos anúncios serão uma boa notícia para empresas que buscam migrar cargas de trabalho VMware para a nuvem pública. “Permitir o suporte ao FSx para ONTAP no Amazon EVS dá aos clientes um controle mais granular sobre os dados que alimentam algumas de suas cargas de trabalho mais importantes”, disse Robin Gardner, CCO da Xtravirt. “Os clientes poderão acessar a funcionalidade avançada de gerenciamento de dados da NetApp para reduzir a sobrecarga de gerenciar ambientes virtuais e gerenciar implantações híbridas de forma mais eficiente e segura.”

Nenhum sistema de detecção ou prevenção de ransomware pode garantir completamente a segurança contra um ataque de ransomware. Embora seja possível que um ataque passe despercebido, a tecnologia NetApp atua como uma importante camada adicional de defesa.

