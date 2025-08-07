Andersen Consulting adiciona a empresa colaboradora 460degrees

A Andersen Consulting reforça sua estratégia e capacidades de transformação tecnológica com a adição da empresa colaboradora 460degrees, fortalecendo ainda mais a capacidade da organização de ajudar os clientes a impulsionar a inovação, a transformação e o desempenho empresarial em mercados cada vez mais complexos.

Fundada em 2004, a 460degrees oferece serviços especializados em entrega de projetos, gerenciamento estratégico de dados, consultoria em transformação, segurança cibernética e confiança digital. A empresa desenvolve soluções de consultoria para clientes em diversos setores, incluindo governo, varejo e finanças, ajudando-os a navegar pela complexidade e acelerar os resultados. Com forte ênfase na execução e entrega, a 460degrees trabalha ao lado do cliente para acompanhar as organizações em toda a jornada de aquisição, garantindo que elas tenham acessoàexpertise adequada e às pessoas essenciais para cada etapa de sua transformação digital.

“Colaborar com a Andersen Consulting nos permite ampliar nosso impacto tanto regional quanto globalmente, ao mesmo tempo em que oferecemos aos clientes um acesso aprimorado a serviços integrados e multidisciplinares”, disse Werner Spies, sócio-fundador da 460degrees. “Juntos, estamos combinando uma profunda capacidade técnica com alcance global para ajudar os clientes a enfrentarem seus desafios mais urgentes e liderarem com confiança em um ambiente de negócios em rápida transformação.”

“A incorporação da 460degrees reforça o compromisso da Andersen Consulting de colaborar com organizações visionárias que compartilham nossos valores e nossa visão”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Essa colaboração amplia nossa presença global e fortalece nossa capacidade de apoiar os clientes na navegação por disrupções digitais, ambientes de risco complexos e mudanças transformadoras.”

A Andersen Consulting é uma empresa de consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços, abrangendo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo expertise de classe mundial em consultoria, impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todas as partes do mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria através de suas empresas-membros e empresas em todas as partes do mundo.

