Linha de crédito oferece garantia digital para aluguéis

Uma linha de crédito no valor de R$ 65 milhões foi lançada para responder aos desafios financeiros enfrentados pelo mercado imobiliário brasileiro. A iniciativa, desenvolvida pela fintech paranaense Mell.ro, combina crédito com uma plataforma que oferece tecnologia, análise antifraude, verificação de perfil e gestão automatizada de contratos e cobranças.



Além disso, “sem usar fiadores, cauções ou seguros-fiança, a Mell.ro antecipa o pagamento do aluguel ao proprietário no dia seguinte ao vencimento, mesmo em caso de inadimplência, assim como das comissões dos corretores”, diz Osni Passos, CEO da Mell.ro.

“O setor imobiliário vive um momento de transição com o encerramento de uma grande operação de garantia locatícia, que impactou diretamente cerca de 45 mil contratos ativos e aproximadamente 3 mil imobiliárias, que perderam uma importante garantia de pagamento e passaram a enfrentar incertezas sobre a estabilidade financeira de suas operações. Além disso, o mercado de garantias digitais, ainda sem regulamentação consolidada, sofre com a fragilidade e a desconfiança de proprietários e investidores”, observa Passos.

A linha de capital estruturada pela Mell.ro tem recursos iniciais de R$ 65 milhões, para antecipação de aluguéis e comissões, lastreada em contratos com garantia de pagamento. “Isso confere mais segurança para todos os envolvidos. O processo é 100% digital, com análise automatizada de risco, o que permite a liberação rápida dos recursos e reduz a burocracia tradicional do setor”, diz Osni Passos.

A plataforma, criada em 2018, já administra contratos que somam cerca de R$ 140 milhões em aluguéis garantidos, atendendo mais de 1.500 imobiliárias em todo o Brasil. “A tecnologia da empresa também facilita a portabilidade e migração de contratos, um diferencial importante para imobiliárias que ficaram sem a garantia da QuintoCred. Agora, essas empresas podem manter seus contratos garantidos e ainda oferecer antecipação de receitas de forma simples e eficiente”, explica Passos.

Além de atender às imobiliárias, a solução da Mell.ro “protege os corretores ao garantir e antecipar o pagamento das comissões mesmo em casos de atraso do inquilino, assegurando maior previsibilidade financeira para esses profissionais”, acrescenta. Para os clientes, a plataforma oferece cobertura de inadimplência visando o recebimento dos aluguéis em dia.

A chegada da linha de crédito ocorre no momento em que o mercado imobiliário brasileiro enfrenta juros elevados e dificuldades no acesso ao crédito tradicional, com a taxa Selic em 15% ao ano e financiamentos imobiliários que chegam a custar até 12% ao ano para quem não se enquadra em programas como o Minha Casa, Minha Vida.

“Vivemos um momento crítico em que soluções que promovam liquidez e segurança financeira ganham ainda mais relevância. Também estamos contribuindo para a digitalização e modernização das operações imobiliárias no país, fortalecendo a competitividade das imobiliárias tradicionais frente às digitais e promovendo maior estabilidade para toda a cadeia de locação”, explica Osni Passos.