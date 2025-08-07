Comprar ou alugar imóveis na Flórida requer cuidados para brasileiros

Segundo dados da Florida Realtors, o preço médio das propriedades adquiridas por brasileiros é de US$ 489.519, o mais alto entre os cinco principais países compradores no estado. Ao todo, foram gastos US$ 1,451 bilhão em compras de imóveis residenciais.

A decisão entre comprar ou alugar um imóvel nos Estados Unidos tem se tornado mais frequente entre brasileiros que buscam dolarizar seu patrimônio ou planejam residência no exterior. Ambas as opções oferecem vantagens e desafios, e exigem conhecimento técnico das regras locais para evitar riscos financeiros ou legais.

No caso da compra, demandam atenção a origem dos recursos, regras de remessa de capital, impostos como o Property Tax e as obrigações com manutenção. Já para quem deseja alugar, exigências como comprovação de renda, histórico de crédito e contratos rígidos podem representar entraves se não houver preparação prévia.

“Comprar pode ser mais vantajoso para quem deseja valorização patrimonial ou geração de renda com aluguel por temporada. Já alugar é indicado para quem ainda está testando o local ou não quer comprometer capital de forma imediata”, explica Luis Campos, consultor especializado em imóveis de alto padrão com atuação na Flórida.

Campos destaca que o planejamento tributário e o suporte de profissionais especializados são fundamentais em qualquer um dos cenários. A decisão deve ser tomada com base no perfil do investidor, nas expectativas de retorno e na finalidade do imóvel — seja residência, renda ou diversificação de ativos.

Para auxiliar brasileiros no processo, Luis Campos publicou um conteúdo sobre o tema no Instagram, com explicações diretas sobre as diferenças entre compra e aluguel nos EUA.