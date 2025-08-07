ZAPI GROUP amplia suas soluções de carregamento para sistemas de tração elétrica com a aquisição estratégica da Stercom Power Solutions

O ZAPI GROUP, líder global em eletrificação, anunciou hoje a aquisição majoritária da Stercom Power Solutions, pioneira em sistemas inteligentes de carregamento e armazenamento de energia com sede na Alemanha. A aquisição estratégica amplia o portfólio de soluções de carregamento do ZAPI GROUP, fortalece suas capacidades técnicas e expande sua presença em setores importantes em crescimento, como carregamento de alta tensão embarcado e sistemas de armazenamento de energia.

Stercom Power Solutions' OBC V2X, a revolutionary onboard charger that enables electric vehicles not only to charge, but also to act as an energy source.

A Stercom Power Solutions contribui com tecnologias pioneiras em sistemas de carregamento e armazenamento de energia para e-mobilidade e sistemas de energia industriais. Essa ampliação de capacidades reforça a posição do ZAPI GROUP como líder em soluções de tração elétrica e automação industrial, acelerando a inovação e oferecendo soluções mais completas ao mercado.

"A aquisição da Stercom Power Solutions representa um marco importante em nossa estratégia de crescimento e demonstra nosso compromisso contínuo em expandir nossas capacidades para atender melhor nossos clientes", afirmou Giannino Zanichelli, fundador e proprietário do ZAPI GROUP. "Essa aquisição fortalece a capacidade do ZAPI GROUP de oferecer soluções de carregamento de última geração,àmedida que aumenta a demanda por tecnologias avançadas em aplicações de tração elétrica. A inclusão do portfólio inovador da empresa e de sua equipe talentosa contribuirá para o crescimento contínuo e a liderança do mercado".

O ZAPI GROUP está comprometido com a integração sem rupturas da Stercom Power Solutions, garantindo continuidade para seus clientes. Como parte desse processo, a Stercom Power Solutions continuará operando como uma entidade independente na Baviera, Alemanha, mantendo alinhamento próximo com as demais empresas do ZAPI GROUP.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está criando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento, motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Fornecemos integração de sistemas completos, software de navegação autônomo e rastreamento de segurança e ativos para gestão de frotas. Como líder mundial em eletrificação com profunda experiência em sistemas, liderança em inovações e uma obsessão em impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP agora conta com mais de 1700 funcionários ao redor do mundo com uma receita anual total de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

Sobre a Stercom Power Solutions

A Stercom Power Solutions GmbH é sua parceira em sistemas otimizados de armazenamento de energia, gerenciamento de células e eletrônica de potência para aplicações móveis ou estacionárias. Para mais informações, acesse www.stercom.de/en.

Carley Gray, Communiqué Public Relations

Tel.: (206) 282-4923 ramal 114

e-mail: zapigrouppr@communiquepr.com