Andersen Consulting anuncia Acordo de Colaboração com a Virtual, Inc., uma empresa americana reconhecida por sua vasta experiência em estratégia e operações para consórcios de tecnologia, organizações de desenvolvimento de normas e outros grupos com foco em seus membros.

Reconhecida por sua abordagem prática e execução com foco em resultados, a Virtual, Inc. tem um histórico comprovado de apoio a organizações colaborativas e com foco em suas missões. Com a agilidade de uma empresa boutique e a capacidade de um player global, a Virtual ajuda empresas líderes em tecnologia e órgãos de padronização a acelerar a inovação, construir consenso e ampliar seu impacto no ecossistema digital. Desde sua fundação em 1999, a Virtual oferece consultoria estratégica personalizada e suporte operacional a clientes no mundo todo, especialmente no setor tecnológico, com serviços abrangendo governança, gestão de membros e certificações, apoio ao desenvolvimento de normas, organização de eventos, marketing e soluções tecnológicas integradas.

"Somos especialistas em ajudar organizações colaborativas a prosperar, seja desenvolvendo normas técnicas globais, promovendo a interoperabilidade ou lidando com estruturas complexas de governança", afirmou Andy Freed, CEO da Virtual, Inc. "Essa parceria com a Andersen Consulting vai ampliar nosso impacto e permitir que mais consórcios e órgãos de padronização alcancem seus objetivos estratégicos".

"A vasta experiência da Virtual Inc. com consórcios tecnológicos de grande impacto e organizações definidoras de normas adiciona uma dimensão poderosa aos nossos serviços de consultoria", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A expertise deles em facilitar a colaboração entre múltiplas partes interessadas, aliadaàprecisão operacional, fortalece nossa capacidade de guiar os clientes em processos de transformação, governança e inovação em grande escala".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250807710448/pt/

mediainquiries@Andersen.com