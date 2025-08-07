Nova etapa da parceria concede 25 bolsas para graduação EAD

A renovação da parceria entre o Instituto Saber Social e a Faculdade Descomplica representa a continuidade de um esforço conjunto para ampliar o acesso significativo ao ensino superior entre jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

Embora o número de matrículas na graduação tenha crescido, os dados da PNAD Contínua (2023) revelam disparidades significativas. A proporção de jovens brancos de 18 a 24 anos que tinham graduação completa era de 6,5%, mais que o dobro da proporção de jovens pretos ou pardos na mesma faixa etária, que era de 2,9%.

Desde sua criação, o programa já distribuiu mais de 40 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação à distância. Agora, serão mais 25 novas bolsas, com inscrições abertas até o dia 20 de agosto.

No primeiro semestre deste ano, os dados de performance dos alunos bolsistas mostram uma realidade complexa:

Todos os alunos realizaram rematrícula, superando a meta mínima de 80%;



Menos da metade dos alunos atingiram o desempenho acadêmico mínimo de 75%, conforme critérios da Descomplica.





O conselheiro do instituto e idealizador da parceria, Alan Dantas, defende que o baixo rendimento não deve ser interpretado como fracasso: “O dado acadêmico isolado ignora contextos sociais e emocionais. Estamos falando de alunos que enfrentam jornadas exaustivas, falta de tempo, trabalho precário e, muitas vezes, ausência de rede de apoio. A permanência, nesses casos, já é uma conquista. Nosso trabalho agora é criar meios para que consigam superar estes desafios através de nosso apoio.”

Relatos reais: quando estudar é um ato de resistência

Os testemunhos dos bolsistas ilustram a potência e os limites da política de inclusão educacional quando aplicada em realidades adversas. Eles estão mantidos na íntegra, pois são, por si só, documentos de impacto social.

Fabiana Rosa da Silva, moradora de Campinas, estuda Recursos Humanos: “Minha vida é corrida: trabalho, tenho filhos, são muitas as demandas. Mesmo assim, eu consigo estudar em casa e é muito prático. Com os estudos, eu quero ampliar meus horizontes, buscando melhores oportunidades de emprego e colocar em prática meus novos conhecimentos.”

Johnny, 23 anos, de São Paulo (capital), buscava uma virada de chave: “Conheci o projeto através de uma pesquisa constante no Google: ‘graduação EAD gratuita’. Vi uma notícia do Instituto Saber Educacional e resolvi me inscrever, sem perspectiva de aprovação, não tinha nada a perder. [...] Minha graduação com a Descomplica começou de forma indecisa, escolhendo Administração e depois mudando para Logística, uma área crescente no mercado. Contudo, não foi apenas a perspectiva com a carreira que me motivou, mas a possibilidade de conseguir lecionar no curso técnico em Logística, já que me apaixonei pela educação e pela possibilidade de transformar a vida dos jovens com quem trabalho.”

Já Geovani, de 36 anos, no Ceará, viu na Ciência de Dados uma oportunidade concreta: “A bolsa tem ampliado meu acesso a oportunidades, me permitido disputar vagas de estágio e emprego que exigem curso superior em andamento. Estou animado para conquistar uma dessas oportunidades para construir uma carreira sólida nas melhores empresas para se trabalhar do Brasil e completar a faculdade no primeiro semestre de 2027.”

E Carolina, moradora de Sumaré, resume o impacto com clareza: “Fazer uma faculdade sempre foi um sonho, um sonho que, por muito tempo, parecia distante, seja por questões financeiras ou pela falta de tempo. A parceria entre a Faculdade Descomplica e o Instituto Saber Social transformou essa realidade e teve um impacto extremamente positivo na minha vida, tanto no lado profissional quanto no pessoal.”

Uma nova fase com mais suporte e mentoria

Reconhecendo os desafios, o Instituto optou por renovar a parceria com um número menor de bolsas neste semestre — 25 no total — para garantir um acompanhamento mais próximo e personalizado. A Edugital, consultoria especializada em educação digital, será responsável por formar os bolsistas em temas como:

Autonomia digital e organização pessoal

Alfabetização em inteligência artificial

Branding pessoal e projeto de vida profissional





O objetivo é transformar não apenas trajetórias acadêmicas, mas também fortalecer autoestima, pertencimento e empregabilidade.

Como participar ou apoiar

As inscrições estão abertas até o dia 20/08/2025 e podem ser feitas por meio dos sites:

Pessoas interessadas de qualquer lugar do Brasil devem atender aos critérios de vulnerabilidade social e apresentar motivação para cursar uma graduação EAD com flexibilidade e apoio contínuo.

Organizações que desejam apoiar o programa com mentorias, bolsas adicionais ou tecnologias educacionais podem entrar em contato diretamente com o Instituto.

Elenilsa Rosa, diretora geral do Instituto Saber Social, que também só conseguiu acessar o ensino superior após os quarenta anos, afirma: “O que transforma não é só o diploma. É o processo de reconstrução que ele simboliza. Transformar exige continuidade, não desistência”.

“A renovação da parceria entre Saber Social e Descomplica revela a disposição de enfrentar os desafios, e não recuar diante deles. É a prova de que inclusão real exige mais que acesso — exige presença, escuta, política afetiva e inovação social”, conclui Rosa.