Meta certifica startup brasileira como nova BSP

A empresa Meta, proprietária das plataformas WhatsApp, Instagram e Facebook, certificou a startup brasileira Hablla como uma nova Business Solution Provider (BSP) em seu programa global de parcerias. Com a designação, a empresa passa a ser uma fornecedora autorizada a distribuir e gerenciar o acesso à Interface de Programação de Aplicações (API) oficial do WhatsApp Business.

A inclusão da Hablla amplia o quadro de parceiros tecnológicos no país habilitados a oferecer a infraestrutura oficial da Meta para empresas que utilizam o aplicativo de mensagens em suas operações de comunicação. A função de um BSP é prover a conexão técnica entre as empresas e a API do WhatsApp, garantindo que o uso da ferramenta esteja em conformidade com as políticas da Meta.

O uso de canais de comunicação digital para fins comerciais é uma prática consolidada no mercado brasileiro. De acordo com dados da Statista de 2024, o Brasil possui mais de 147 milhões de usuários ativos no WhatsApp, o que posiciona o aplicativo como um canal central para interações entre empresas e consumidores. Além disso, 82% dos brasileiros já utilizam o WhatsApp para se comunicar com empresas, e 60% afirmam já ter feito compras pelo aplicativo, de acordo com relatório da Opinion Box.

A principal distinção técnica do modelo BSP é que a comunicação é processada através de uma infraestrutura que segue os protocolos de segurança e estabilidade da Meta. Isso representa uma alternativa ao uso de sistemas não oficiais, que podem apresentar riscos como instabilidade e violação dos termos de serviço da plataforma. Além disso, a parceria habilita os BSPs a terem acesso direto a canais de suporte técnico avançado da Meta e a receberem acesso antecipado a novas funcionalidades em desenvolvimento, que podem ser posteriormente disponibilizadas aos seus clientes.

Segundo Marcus Barboza, CRO da Hablla, a certificação tem implicações diretas na oferta de serviços da empresa. "Tornar-se um BSP nos permite fornecer aos nossos clientes a infraestrutura oficial da Meta. Na prática, isso significa que as soluções de comunicação que eles utilizam são construídas sobre a base tecnológica autorizada, o que é um fator relevante para a segurança e a escalabilidade das operações de comunicação", afirma.

O programa de BSPs da Meta é global e inclui empresas de tecnologia de diversos portes que passam por um processo de avaliação técnica e de negócios para obter a certificação.