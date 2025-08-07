Futuro da medicina é tema da segunda edição do Afya Summit

Com a narrativa “Do futuro para o presente – como transformar a prática médica hoje”, a 2ª edição do Afya Summit vai reunir referências da medicina nacional e internacional para discutir tendências, inovações e estratégias que já impactam a prática médica no país. Os debates ocorrem no dia 23 de agosto, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, entre 9h e 19h.



A edição vai contar com 29 palestrantes e uma programação distribuída em painéis, entrevistas e sessões de perguntas e respostas, que permitem aprofundar discussões e ampliar a troca entre participantes e especialistas. Entre os nomes de destaque estão: o húngaro Bertalan Meskó, diretor do The Medical Futurist Institute, conhecido mundialmente como “O Futurista Médico”; a médica intensivista Mariana Perroni, única médica brasileira do Google for Health; e o neurocientista Alysson Muotri, professor da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, pioneiro em pesquisas com organogênese cerebral e aplicação de minicérebros em estudos de doenças complexas.



“Mais do que antecipar tendências, queremos ajudar cada participante a entender como essas mudanças já transformam a rotina médica, seja no consultório, na gestão da carreira ou no cuidado com o paciente. A programação foi pensada de médico para médico para oferecer conteúdo que se conecta com os desafios reais da profissão hoje e prepara o caminho para o que vem pela frente”, destaca Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da Afya e um dos palestrantes.



Vivendo o Futuro

A programação foi organizada em três eixos principais. O primeiro bloco, Vivendo o Futuro, é dedicado a inovações médicas que já estão moldando a profissão. Às 9h, Bertalan Meskó, que participará de forma remota, abre o debate com o painel “A Saúde Precisa de uma Viagem a Marte”, provocando o público a imaginar cenários disruptivos para repensar o presente.

Na sequência, a “Arena de Insights: A Medicina do Amanhã, Hoje” reúne Gustavo Meirelles, Paulo Chapchap, diretor médico do Instituto de Estudo de Políticas de Saúde, e Leonardo Vedolin, diretor-geral médico da Dasa, para debater como a tecnologia pode acelerar diagnósticos, personalizar tratamentos e aprimorar o cuidado.

Às 10h45, Alysson Muotri fala sobre a criação de minicérebros humanos em laboratório e suas aplicações para entender doenças neurológicas. Às 11h30, o painel “Era da Inovação: O Médico entre o Digital, a Ética e a Regulação”, reúne Jeancarlo Fernandes Cavalcante, médico e membro do Conselho Federal de Medicina, Florentino Cardoso, ciru rgião oncológico e membro do Conselho Federal de Medicina, Anderson Pereira, gerente de Tecnologia em Equipamentos e Softwares Médicos da ANVISA, e a Deputada Federal Adriana Ventura. O bloco é encerrado com Eduardo Lapa, cardiologista e diretor médico da Afya, com a palestra “IA na Medicina: Ficção Científica ou Realidade”.

Transformando o presente

No eixo Transformando o Presente, o foco é traduzir tendências em estratégias aplicáveis à prática médica atual. Às 14h15, Eduardo Moura, médico e diretor do Research & Innovation Center da Afya, Victor Gadelha, superintendente de Educação, Pesquisa e Ensino da Dasa, e Fernanda Moll, médica e presidente do Instituto D’O transformações na carreira médica.

Em seguida, Ricardo Moraes e Ronaldo Gismondi, cardiologistas e diretores médicos da Afya, Daniella Bahia, diretora médica do Grupo Fleury, e Cesar Biselli, médico e Head de Produtos de IA da Ali ce, discutem como transformar consultas em experiências de alto impacto, com pacientes mais engajados.

Às 15h25, a relação entre saúde e mudanças climáticas ganha espaço em uma conversa entre João Paulo Capobianco, ambientalista e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, e Fagner Carvalho, médico ribeirinho, pós-graduado em psiquiatria e infectologia e professor da Afya Abaetetuba, mediada pela diretora de Sustentabilidade e Relações Públicas da Afya, Cíntia Marin. Depois, a estrategista digital Tay Dantas, a médica dermatologista Isabela Dupin e Ana Escobar, médica pediatra e comunicadora, abordam como médicos podem fortalecer sua marca pessoal em um cenário cada vez mais conectado.

Sustentando a evolução

Encerrando a programação, o eixo Sustentando a Evolução destaca o papel de médicos e profissionais de saúde como líderes das mudanças em curso. Às 17h15, a médica Mariana Perroni sobe ao palco para falar sobre a necessidade de transformar a saúde por meio da tecnologia. Às 18h, Alexandre Kalache, médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade, encerra o evento com a palestra “É Tempo de Cuidar: Medicina na Era da Longevidade”.

“Essa segunda edição consolida o Afya Summit como um ponto de encontro para inspirar, provocar reflexões e fortalecer a rede de quem faz a saúde acontecer no Brasil. A nossa proposta com este evento é ampliar o repertório dos participantes, promover conexões de qualidade e impulsionar profissionais a liderarem transformações reais”, destaca Stella Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya.



Serviço – Afya Summit 2025

Data: 23 de agosto (sábado)

Horário: 9h às 19h

Local: Auditório Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera, São Paulo – SP

Ingressos: à venda na plataforma Sympla

Mais informações: institucional.afya.com.br/summit