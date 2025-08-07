Baratão Combustíveis e Banco BRB anunciam nova parceria

A Baratão Combustíveis e o Banco BRB firmaram uma nova parceria com o objetivo de oferecer vantagens aos clientes, unindo tecnologia, economia e praticidade. A iniciativa busca tornar a experiência de consumo mais funcional para quem utiliza os serviços de ambas as empresas, com funcionalidades como descontos diretos no abastecimento.

De acordo com Ricardo Fiorillo, CMO do Baratão Combustíveis, a colaboração integra o movimento das companhias em direção à digitalização de serviços e à ampliação do alcance regional.

“Para o BRB, a parceria amplia a atuação no setor de consumo recorrente, enquanto o Baratão avança na estratégia de expansão e no posicionamento como um aplicativo voltado à economia no abastecimento”, afirma.

Ainda segundo o profissional, as soluções oferecidas pela parceria incentivam o uso do app Baratão e estimulam o cadastro e uso dos cartões de crédito BRB. “Isso pode contribuir para o aumento da base de usuários ativos e resultar em maior frequência de transações, o que favorece as operações de ambas as partes”, analisa.

Os clientes que cadastrarem um cartão BRB no aplicativo Baratão terão acesso até R$ 0,20 de desconto por litro na primeira compra (realizada com o cartão cadastrado) e R$ 0,15 por litro nas compras seguintes. Os descontos são aplicados automaticamente no valor final da transação, sem a necessidade de inserção de cupons.

A integração da parceria ao app já está em funcionamento e permite pagamentos diretos com o cartão BRB. De acordo com Ricardo, essa integração é um passo inicial no desenvolvimento de soluções digitais em conjunto, voltadas à simplificação do consumo e à oferta de benefícios aos usuários.

“A campanha representa um movimento estratégico tanto para o setor de combustíveis quanto para o bancário. Ao associar benefícios financeiros ao abastecimento, a parceria busca criar uma proposta voltada ao uso de soluções digitais e ao estímulo ao consumo planejado”, detalha.

Sobre a Baratão Combustíveis

Por meio de aplicativo, a Baratão Combustíveis possibilita acesso a descontos em combustíveis como gasolina, etanol e diesel em postos credenciados. Além disso, a plataforma oferece a opção de compra de gás de cozinha, água mineral e produtos automotivos com preços reduzidos.

A empresa também reúne condições especiais em serviços veiculares, como lavagem e vistoria, além de oferecer um clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros e um programa de fidelidade com acúmulo de pontos.

Para conhecer a plataforma, basta acessar: https://usebaratao.com.br/