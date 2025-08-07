Tecnologia com drones impulsiona o mercado de limpeza

A utilização de drones na limpeza de fachadas tem ganhado espaço no setor de manutenção predial. Empresas vêm adotando a tecnologia como alternativa ao uso de estruturas tradicionais como andaimes e balancins, buscando reduzir riscos operacionais e otimizar tempo de execução.

Com sede em São Paulo, a Conceptos Drones atua nesse segmento e projeta a expansão de sua rede de atendimento para todas as regiões do Brasil. O objetivo é ampliar a aplicação do modelo técnico de higienização com aeronaves remotamente pilotadas (RPA) em áreas urbanas.

De acordo com a empresa, a metodologia permite alcançar edifícios de até 50 metros de altura em média, especialmente em estruturas como fachadas de vidro, pastilhas, painéis de ACM, alumínio e coberturas. Além de placa solar conhecidas como fotovoltaicas. O processo, segundo os técnicos envolvidos, é automatizado e segue protocolos definidos, com uso de produtos específicos.

Segundo Rafael Camaforto, fundador do grupo que administra a operação, “a utilização de drones neste tipo de serviço é resultado de uma necessidade técnica de reduzir a exposição humana em atividades de risco e atender demandas com maior precisão”. Ele destaca que o procedimento é monitorado em tempo real por pilotos treinados, com equipamentos homologados e registrados em conformidade com as normas da ANATEL e da ANAC.

A empresa afirma que mantém atuação direta no estado de São Paulo e disponibiliza seu modelo operacional para franqueados em outras regiões. A estrutura de expansão prevê treinamento presencial, padronização de identidade visual e suporte técnico para implantação.

Giordano Robson, responsável pela coordenação técnica dos operadores, afirma que o uso de aeronaves reduz a necessidade de contato físico com as fachadas. “Esse tipo de aplicação tem sido adotado como solução para ambientes onde o acesso convencional é limitado. A principal vantagem está na segurança e na regularidade da execução”, complementa.

Além de edifícios comerciais e residenciais, a metodologia vem sendo aplicada em indústrias, galpões e estruturas metálicas. A operação é feita mediante autorização local e com condições meteorológicas adequadas para garantir precisão e estabilidade durante o voo.