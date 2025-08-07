Acidentes de trabalho somam 8,8 milhões no Brasil

Montagens industriais de grande porte, como as realizadas em refinarias, parques energéticos e indústrias pesadas, continuam exigindo uma logística altamente especializada, especialmente quando envolvem guindastes de alta capacidade. No entanto, a segurança nessas operações ainda enfrenta falhas recorrentes. A discussão ganha destaque com o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado em 27 de julho, que reforça o compromisso com práticas preventivas no ambiente laboral.

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab), entre 2012 e 2024, foram registrados 8.824.286 acidentes de trabalho no Brasil. Desse total, 31.981 resultaram em óbitos.

Operações críticas exigem engenharia, não improviso

Grandes movimentações industriais com guindastes envolvem a combinação de múltiplas disciplinas técnicas: análise de solo, engenharia de içamento, meteorologia, planejamento logístico e coordenação entre operadores. Em operações conjuntas — quando dois ou mais guindastes são usados de forma sincronizada — qualquer descompasso pode comprometer cargas de centenas de toneladas.

“Movimentar grandes estruturas exige precisão absoluta. Não se trata apenas de força bruta ou equipamentos sofisticados — mas de engenharia aplicada, protocolos rigorosos e uma equipe com entendimento real dos riscos envolvidos. A segurança começa antes do primeiro metro de cabo ser estendido”, afirma Sílvio Carvalho, CEO do Guindastão Logística, empresa especializada em operações industriais complexas.

Falta de cultura de segurança ainda é desafio

Embora a tecnologia para mitigar riscos esteja disponível — sensores de carga, simulações digitais, checklists automatizados — muitas frentes de obra seguem operando com base em práticas empíricas e rotinas improvisadas. A ausência de uma cultura sólida de segurança é apontada por gestores do setor como um dos principais entraves para a redução dos acidentes.

Sílvio destaca que, além dos equipamentos, a qualificação da equipe é decisiva: “Não se trata apenas de operar máquinas. É preciso revisar rotas, avaliar pontos de ancoragem e treinar operadores dentro dos mais altos padrões técnicos. Segurança precisa ser parte da estratégia, não um item do orçamento”.

Alta complexidade e margem zero para falhas

Operações com múltiplos guindastes, conhecidas como operações conjuntas, exigem alto grau de precisão técnica. A movimentação de uma carga utilizando mais de um equipamento requer cálculos detalhados e coordenação cuidadosa, uma vez que qualquer descompasso pode afetar a estabilidade da operação.

27 de julho: símbolo e alerta

Instituído em 1972, o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho tem como propósito destacar a atenção à segurança nos ambientes laborais. Em 2024, dados relacionados à segurança operacional foram divulgados, ampliando o debate sobre os procedimentos adotados em diferentes setores da indústria.

Entre os aspectos observados as práticas voltadas à prevenção de acidentes, estão o uso de tecnologias aplicadas, a realização de treinamentos periódicos, o cumprimento das normas regulamentadoras e a presença de diretrizes organizacionais voltadas à mitigação de riscos.

Para saber mais, basta acessar: https://www.guindastao.com.br/