Inclusão financeira: Novù Pay lança plano Novù+

Recém-chegada ao mercado, a fintech Novù Pay anuncia seu mais recente lançamento, o Novù+, que tem como principal objetivo ampliar as funcionalidades da conta digital gratuita e busca democratizar o acesso a crédito, investimentos e soluções financeiras, mesmo para clientes com restrições no nome.

Dentre as principais características do novo plano de relacionamento estão o cartão de crédito com limite de até R$ 25 mil, limite inicial disponível mesmo para pessoas com nome restrito, investimentos com rendimento de até 114% do CDI e resgate facilitado, financiamento de imóveis e veículos com condições acessíveis, saque do FGTS diretamente pelo aplicativo, descontos em parceiros, eventos e experiências exclusivas, bonificação de R$ 10 por cada indicação aprovada, isenção de anuidade e assessoria financeira personalizada.

Para Leandro Silva, fundador e CEO da Novù Pay, a criação do Novù+ foi motivada pela missão central da empresa, que visa ampliar o acesso a serviços financeiros de qualidade para todos.

“Percebemos que uma grande parcela da população brasileira ainda é desbancarizada. Neste cenário, o Novù+ surge como uma opção, buscando oferecer uma solução completa, com cartão de crédito, acesso a empréstimos, investimentos com liquidez e funcionalidades reais para o dia a dia”, afirma.

De acordo com o especialista, ao contrário da conta gratuita tradicional, o Novù+ visa destravar funcionalidades premium com foco em autonomia, mobilidade financeira e oportunidades de crescimento.

“Após o cliente abrir sua conta gratuita e optar por se tornar Novù+, ele paga uma taxa única de adesão. A partir disso, tem acesso imediato à análise interna para o cartão de crédito (sem necessidade de análise tradicional em birôs como Serasa ou SPC). Isso permite a aprovação mesmo com restrições no CPF”, explica.

Os limites do cartão começam em R$ 600 e podem chegar a até R$ 25.000, com avaliações periódicas realizadas por inteligência artificial (IA). “Para investimentos, os clientes contam com opções com liquidez diária e rentabilidade que pode ser acima da média do mercado, além de suporte personalizado”, complementa.

Além disso, Leandro comenta que os clientes Novù+ terão acesso a diversas oportunidades, como pré-venda de títulos, fundos com proteção contra variação do mercado e assessoria digital personalizada. “Democratizar o acesso significa falar a língua do público, mostrar o caminho com clareza e entregar uma experiência sem burocracia”, afirma.

“O Novù+ foi pensado justamente para quem mais precisa de crédito, mas encontra portas fechadas nas instituições tradicionais. Aqui, o cliente não é julgado por histórico de crédito e tem a chance de reconstruir sua vida financeira. Não exigimos comprovação de renda fixa, não há exigência de score, e todo o processo é direto pelo celular. Tudo é operado de forma 100% digital pelo app da Novù Pay”, esclarece o CEO.

Em relação ao aplicativo, os dados são protegidos por camadas de criptografia, autenticação por PIN e verificação de identidade. “Também aplicamos práticas rigorosas de compliance e prevenção à fraude. Tudo isso com foco em garantir que o cliente use seu Novù+ com tranquilidade, a qualquer hora, de qualquer lugar”, certifica.

Próximos passos

Para o futuro, o CEO da Novù Pay afirma que o plano de relacionamento é apenas o primeiro passo de uma nova fase da empresa.

“Em breve, lançaremos funcionalidades como limite rotativo ajustável, cashback por uso, crédito parcelado com até 48x e integração com maquininhas. Também estamos finalizando parcerias com grandes marcas para oferecer descontos em eventos, shows e experiências exclusivas. Nosso objetivo é transformar o Novù+ em um verdadeiro clube financeiro para o cliente”, afirma.

Em sua visão, as fintechs possuem o papel de liderar uma nova era de justiça financeira. “Enquanto os bancos tradicionais ainda segmentam serviços, as fintechs têm a missão de simplificar, descomplicar e incluir. No Brasil, onde milhões ainda não têm acesso a crédito justo ou sequer conseguem abrir conta, o impacto das fintechs pode ser transformador. E é exatamente nisso que a Novù Pay acredita: em empoderar o cliente com ferramentas reais para mudar sua realidade”, conclui.

Para saber mais sobre a Novù Pay e acompanhar o lançamento, basta seguir a empresa no Instagram: https://www.instagram.com/novupaybr/ e acessar o site: https://www.novupay.com.br/