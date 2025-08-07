Acompanhamento integral contribui para o emagrecimento

A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e classificada pelo índice de massa corporal (IMC). Considera-se obesidade quando o IMC é igual ou superior a 30 kg/m², dividida em grau I – de 30 a 34,9 -, grau II – de 35 a 39,9 – e grau III, ou mórbida, quando acima de 40.

Segundo dados de 2024, divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), 34,66% da população apresenta algum grau de obesidade. Do total, 21,31% têm obesidade grau I, 8,67% grau II e 4,63% grau III (mórbida), somando mais de 8,6 milhões de pessoas com IMC acima de 30 kg/m².

A Dra. Anna Mainardes, médica cirurgiã com atuação em emagrecimento, saúde metabólica e protocolos de longevidade, explica que a obesidade é o resultado de um conjunto extremamente complexo de desordens metabólicas, hormonais, genéticas e comportamentais.

“É impossível tratar obesidade sem levar em consideração todos os fatores que a compõem. Tratamentos que focam apenas na perda de peso não tratam a causa e geram resultados efêmeros. É fundamental realizar avaliações detalhadas, considerando o metabolismo, as necessidades individuais, o estilo de vida e as particularidades de cada paciente”, afirma a médica.

Estratégias integrativas

Para a Dra. Anna Mainardes, um plano de emagrecimento deve conter estratégias integrativas, além de ser personalizado e progressivo – ajustando as intervenções conforme a evolução individual – e incluir uma composição de medicamentos, vitaminas, nutrientes, tecnologias e procedimentos estéticos específicos.

“Um caminho que leva ao emagrecimento duradouro, com saúde e beleza inclui uma estratégia que aborda vitaminas, massa muscular, estética, melhora a qualidade de vida e promove uma mudança de hábito sustentável, respeitando o ritmo de cada paciente”, defende a médica.

A Dra. Anna Mainardes ressalta que um tratamento integrativo busca quebrar o ciclo de frustrações comuns em métodos de emagrecimento rápidos e não sustentáveis. “São dois aspectos fundamentais, o olhar individual e o foco na saúde global de cada paciente. Essa integração promove uma renovação do metabolismo, da saúde hormonal e da aparência física”.

Segundo a cirurgiã, os ganhos metabólicos, hormonais e estéticos são conquistados em fases específicas do tratamento. A desinflamação é a etapa mais importante, pois a inflamação impede o emagrecimento. Em seguida, há a reposição de vitaminas e nutrientes, para que as células atuem com máximo desempenho.

Na sequência, o tratamento avança com estímulo metabólico e, após perda significativa de gordura, são aplicadas estratégias para ganho de massa muscular e procedimentos estéticos. De acordo com a Dra. Anna Mainardes, avaliações periódicas ajudam a planejar as fases seguintes, mantendo o equilíbrio entre os diferentes objetivos.

“O acompanhamento médico contínuo contribui para a adesão e a manutenção dos resultados a longo prazo ao permitir o desenvolvimento das fases seguintes do tratamento, reforçar a motivação, esclarecer dúvidas e identificar precocemente possíveis dificuldades. Esse suporte aumenta a aderência ao plano e facilita a manutenção dos resultados ao longo do tempo”, destaca a médica.

Especificidades do tratamento da obesidade

Para a Dra. Anna Mainardes , o estigma ainda associado à obesidade afeta profundamente a autoestima e o bem-estar emocional. “O emagrecimento contribui para a sensação de conquista e recuperação da autoconfiança, enquanto a inclusão de procedimentos estéticos auxilia na melhora da aparência da pele e da harmonia corporal, reforçando o amor-próprio transcendendo a estética”, pontua.

A médica reforça que planos personalizados, atuam na saúde física e emocional ao integrar estratégias que promovem não apenas a perda de peso, mas também o resgate da autoestima e da autoconfiança, impactando positivamente a qualidade de vida.

A Dra. Anna Mainardes desenvolveu um programa de tratamento da obesidade estruturado em dez fases, o Metabolic 10, com foco na individualização e no suporte metabólico. As etapas incluem preparação para o emagrecimento, desinflamação, estímulo metabólico, ajuste hormonal e vitamínico, ganho de massa muscular, procedimentos estéticos e manutenção dos resultados a longo prazo.

Para saber mais sobre os programas de emagrecimento da Dra. Anna Mainardes, basta acessar: https://annamainardes.com/