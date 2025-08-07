Nova linha de elevadores visa 'boom' de arranha-céus no país

O mercado imobiliário de alto padrão e a construção de arranha-céus no Brasil têm apresentado um crescimento significativo, com alta de 46%, segundo dados da Brain Inteligência Estratégica. Esse cenário tem levado empresas do setor a investir em novas tecnologias para atender às demandas de edifícios cada vez maiores e mais sofisticados.

Recentemente, um novo modelo de elevador focado em edifícios residenciais e comerciais de até 50 andares foi introduzido ao mercado. O equipamento possui capacidade para transportar até 2.600 kg e alcança uma velocidade de até 3 m/s, características que o tornam adequado para prédios mais altos do que o padrão do mercado. A customização, característica deste modelo, permite a utilização de materiais como cerâmica, vidros e laminados, além de acabamentos e designs diversos, o que possibilita a integração do elevador com a arquitetura dos empreendimentos.

Além do design, o modelo incorpora tecnologia e sustentabilidade. Ele conta com acionamentos regenerativos para otimizar o consumo de energia e utiliza materiais com alto percentual de reciclabilidade. O equipamento possui classificação energética A (ISO 25745-2), considerada a mais eficiente.

Segundo o presidente da Atlas Schindler, Flavio Silva, o novo modelo de elevador incorpora tecnologia de automação avançada e algoritmos preditivos para gestão de tráfego no transporte vertical. "O novo modelo representa uma evolução significativa na engenharia de sistemas. A integração de materiais de alta resistência com algoritmos preditivos para gestão de tráfego eleva os padrões de desempenho operacional e segurança", pontua o executivo.

A nova linha de elevadores também oferece recursos de conectividade, como botoeiras com interface intuitiva que fornecem informações em tempo real. A tecnologia permite a exibição de conteúdo digital personalizado e a interação com dispositivos móveis via Bluetooth. A solução é compatível com outras tecnologias da empresa para a gestão do fluxo de pessoas em edifícios. Entre elas, estão sistemas que conectam os elevadores à internet para monitoramento e manutenção, e outros que calculam a rota ideal para cada chamada, direcionando os usuários para o elevador mais adequado e, assim, reduzindo o tempo de espera.