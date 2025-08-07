A Bentley Systems anuncia os finalistas do Going Digital Awards 2025
Os prêmios celebram projetos inovadores que promovem a infraestrutura mundial; os vencedores serão anunciados em 16 de outubro na conferência Year in Infrastructure 2025 da Bentley em Amsterdã
A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os finalistas do Going Digital Awards 2025. Os prêmios celebram as conquistas extraordinárias de engenheiros e equipes de projeto no avanço da infraestrutura para uma melhor qualidade de vida por meio da inovação digital.
Os finalistas do Going Digital Awards 2025 demonstram como as principais empresas de engenharia e construção de infraestrutura e proprietários-operadores estão transformando a gestão de projetos e o desempenho dos ativos. Os finalistas em 12 categorias foram selecionados por painéis independentes de especialistas globais do setor entre quase 250 indicações enviadas por organizações em 47 países.
"Nossa inspiração é observar como os profissionais de infraestrutura continuam desenvolvendo soluções cada vez melhores e mais resilientes, superando desafios globais como as mudanças climáticas e a escassez de mão de obra", afirma Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer da Bentley Systems. "Os finalistas do Going Digital Awards deste ano demonstram o impacto tangível que os avanços em IA, gêmeos digitais e muito mais estão gerando na promoção da maior produtividade e resiliência em todo o ciclo de vida da infraestrutura."
Os finalistas apresentarão seus projetos na conferência Year in Infrastructure da Bentley em Amsterdã, com os vencedores anunciados em 16 de outubro. Este encontro global de líderes de infraestrutura destaca as tendências e tecnologias que moldam os setores de infraestrutura.
Os finalistas do Going Digital Awards 2025 são:
Pontes e Túneis
- Italferr S.p.A. (Itália) – Uso das tecnologias digitais para melhorar a gestão da infraestrutura
- Pennoni (EUA) – Projeto CAP da I-95 em Penn’s Landing
- SENER (Brasil) – Ponte Salvador-Ilha de Itaparica
Cidades, campi e instalações
- Adax Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. em nome da Unidade Gestora de Projetos Especiais (Brasil) – Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+)
- MMI Planning & Engineering Institute IX Co., Ltd. (China) – Oficina de estampagem do projeto Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Automóveis de Changchun
- Voyants Solutions Private Ltd. (Índia) – Preparação do plano diretor, projeto detalhado e gestão de projetos do município de Atal Puram, Agra, Índia
Construção civil
- ACCIONA (Austrália) – Transformação do planejamento em 4D de infraestrutura por meio do iModel no anel viário M80 de Melbourne
- Deloitte e Vale (Brasil) – Synchro 4D alimenta a primeira planta de briquetagem de minério de ferro do mundo
- Italferr S.p.A. (Itália) – Canteiro de obras digital 4.0: inovação e monitoramento do progresso da obra
- Mortenson/McCarthy Joint Venture (EUA) – Gaylord Pacific Resort & Convention Center
Produção de energia
- Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (China) – Projeto de construção digital inteligente para uma usina siderúrgica com base na tecnologia Bentley
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonésia) – Usina de combustível derivado de resíduos em Rorotan – Solução pioneira sustentável de resíduos para energia
- Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (China) – Pesquisa e projeto da primeira usina de armazenamento bombeado da China em uma área cárstica complexa – Usina de armazenamento bombeado Caiziba em Fengjie, Chongqing
Modelagem geoespacial e de realidade
- Autoridade de Desenvolvimento da Região de Al Madinah (MDA) (Arábia Saudita) – Plataforma de dados urbanos de Manarah
- Haskoning (Reino Unido) – Inspeção do cais de águas profundas de Holyhead
- Mott MacDonald (Reino Unido) – Pesquisa de condições de ativos do porto de Bristol com plataforma geoespacial em 3D
Gestão de projetos
- Egis (França) – Canal Sena-Norte da Europa
- Foth Infrastructure & Environment, LLC (EUA) – Ponte do Rio Mississippi em Lansing
- Italferr S.p.A. (Itália) – Nova conexão ferroviária Palermo-Catânia-Messina
Transporte Ferroviário e Trânsito
- Network Rail (Reino Unido) – Transformação digital do túnel Severn
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonésia) – Infraestrutura inteligente com KAI e AssetWise Linear Analytics
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Indonésia) – Infraestrutura inteligente: transformação digital da Fase 1B do VLT de Jacarta
Estradas e Rodovias
- Arcadis (Austrália) – Atualização da rodovia Warringah
- Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malásia) – Fase 2 da rodovia de integração entre Sarawak e Sabah
- PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Ltd. (China) – Rodovia ecológica da cachoeira transnacional de Detian até a fronteira de Shuolong
Engenharia estrutural
- AVS Engineers | ISID Architect: Nikhil Mahashure and Associates, Structural Engineer - Siddharth Sharma (AVS Engineers | ISID) (Índia) – Fairmont Palace Udaipur
- Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (Índia) – Passarela elevada na estação ferroviária de Nova Delhi
- Hyundai Engineering (Coreia do Sul) – Automação de projeto para estruturas modulares e pré-moldadas de concreto com STAAD
Modelagem e análise de subsuperfície
- Anglo American (Brasil) – Gestão integrada de riscos para operações a céu aberto
- Fervo Energy (EUA) – Cape Station
- Flux Energy Solutions (Turquia) – Otimização de campo geotérmico usando simulação numérica e IA
Transmissão e distribuição
- APD Global (Austrália) – Transformação digital da subestação de 132 kV de Bunning Lake
- BAM Infra Netherlands (Holanda) – Estação central de Schiphol – Aeroporto de Amsterdã
- China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) – Aplicação da tecnologia de inteligência digital GIS+BIM em todo o ciclo de vida do projeto de transmissão e transformação de energia de 500 kV da China Southern Power Grid em Nanning, Guangxi
Água e Águas Residuais
- CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd. (China) – Simulação numérica e análise do controle de inundações urbanas e da capacidade de drenagem no noroeste da China com base na tecnologia digital
- Empresas Públicas de Medellín EPM (Colômbia) – Modelagem e otimização da rede principal do Aqueduto de Medellín
- PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonésia) – SPAM Regional Jatiluhur I: transformando a água para um futuro melhor
Acesse os links a seguir para saber mais sobre a conferência Year in Infrastructure 2025 da Bentley, o Going Digital Awards e os finalistas do Going Digital Awards 2025.
