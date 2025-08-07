A Bentley Systems anuncia os finalistas do Going Digital Awards 2025

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os finalistas do Going Digital Awards 2025. Os prêmios celebram as conquistas extraordinárias de engenheiros e equipes de projeto no avanço da infraestrutura para uma melhor qualidade de vida por meio da inovação digital.

Os finalistas do Going Digital Awards 2025 demonstram como as principais empresas de engenharia e construção de infraestrutura e proprietários-operadores estão transformando a gestão de projetos e o desempenho dos ativos. Os finalistas em 12 categorias foram selecionados por painéis independentes de especialistas globais do setor entre quase 250 indicações enviadas por organizações em 47 países.

"Nossa inspiração é observar como os profissionais de infraestrutura continuam desenvolvendo soluções cada vez melhores e mais resilientes, superando desafios globais como as mudanças climáticas e a escassez de mão de obra", afirma Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer da Bentley Systems. "Os finalistas do Going Digital Awards deste ano demonstram o impacto tangível que os avanços em IA, gêmeos digitais e muito mais estão gerando na promoção da maior produtividade e resiliência em todo o ciclo de vida da infraestrutura."

Os finalistas apresentarão seus projetos na conferência Year in Infrastructure da Bentley em Amsterdã, com os vencedores anunciados em 16 de outubro. Este encontro global de líderes de infraestrutura destaca as tendências e tecnologias que moldam os setores de infraestrutura.

Os finalistas do Going Digital Awards 2025 são:

Pontes e Túneis

Italferr S.p.A. (Itália) – Uso das tecnologias digitais para melhorar a gestão da infraestrutura

– Uso das tecnologias digitais para melhorar a gestão da infraestrutura Pennoni (EUA) – Projeto CAP da I-95 em Penn’s Landing

– Projeto CAP da I-95 em Penn’s Landing SENER (Brasil) – Ponte Salvador-Ilha de Itaparica

Cidades, campi e instalações

Adax Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. em nome da Unidade Gestora de Projetos Especiais (Brasil) – Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+)

– Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+) MMI Planning & Engineering Institute IX Co., Ltd. (China) – Oficina de estampagem do projeto Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Automóveis de Changchun

– Oficina de estampagem do projeto Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Automóveis de Changchun Voyants Solutions Private Ltd. (Índia) – Preparação do plano diretor, projeto detalhado e gestão de projetos do município de Atal Puram, Agra, Índia

Construção civil

ACCIONA (Austrália) – Transformação do planejamento em 4D de infraestrutura por meio do iModel no anel viário M80 de Melbourne

– Transformação do planejamento em 4D de infraestrutura por meio do iModel no anel viário M80 de Melbourne Deloitte e Vale ( Brasil) – Synchro 4D alimenta a primeira planta de briquetagem de minério de ferro do mundo

( – Synchro 4D alimenta a primeira planta de briquetagem de minério de ferro do mundo Italferr S.p.A. (Itália) – Canteiro de obras digital 4.0: inovação e monitoramento do progresso da obra

– Canteiro de obras digital 4.0: inovação e monitoramento do progresso da obra Mortenson/McCarthy Joint Venture (EUA) – Gaylord Pacific Resort & Convention Center

Produção de energia

Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (China) – Projeto de construção digital inteligente para uma usina siderúrgica com base na tecnologia Bentley

– Projeto de construção digital inteligente para uma usina siderúrgica com base na tecnologia Bentley PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonésia) – Usina de combustível derivado de resíduos em Rorotan – Solução pioneira sustentável de resíduos para energia

– Usina de combustível derivado de resíduos em Rorotan – Solução pioneira sustentável de resíduos para energia Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (China) – Pesquisa e projeto da primeira usina de armazenamento bombeado da China em uma área cárstica complexa – Usina de armazenamento bombeado Caiziba em Fengjie, Chongqing

Modelagem geoespacial e de realidade

Autoridade de Desenvolvimento da Região de Al Madinah (MDA) (Arábia Saudita) – Plataforma de dados urbanos de Manarah

– Plataforma de dados urbanos de Manarah Haskoning (Reino Unido) – Inspeção do cais de águas profundas de Holyhead

– Inspeção do cais de águas profundas de Holyhead Mott MacDonald (Reino Unido) – Pesquisa de condições de ativos do porto de Bristol com plataforma geoespacial em 3D

Gestão de projetos

Egis (França) – Canal Sena-Norte da Europa

– Canal Sena-Norte da Europa Foth Infrastructure & Environment, LLC (EUA) – Ponte do Rio Mississippi em Lansing

– Ponte do Rio Mississippi em Lansing Italferr S.p.A. (Itália) – Nova conexão ferroviária Palermo-Catânia-Messina

Transporte Ferroviário e Trânsito

Network Rail (Reino Unido) – Transformação digital do túnel Severn

– Transformação digital do túnel Severn PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonésia) – Infraestrutura inteligente com KAI e AssetWise Linear Analytics

– Infraestrutura inteligente com KAI e AssetWise Linear Analytics PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Indonésia) – Infraestrutura inteligente: transformação digital da Fase 1B do VLT de Jacarta

Estradas e Rodovias

Arcadis (Austrália) – Atualização da rodovia Warringah

– Atualização da rodovia Warringah Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malásia) – Fase 2 da rodovia de integração entre Sarawak e Sabah

– Fase 2 da rodovia de integração entre Sarawak e Sabah PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Ltd. (China) – Rodovia ecológica da cachoeira transnacional de Detian até a fronteira de Shuolong

Engenharia estrutural

AVS Engineers | ISID Architect: Nikhil Mahashure and Associates, Structural Engineer - Siddharth Sharma (AVS Engineers | ISID) (Índia) – Fairmont Palace Udaipur

– Fairmont Palace Udaipur Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (Índia) – Passarela elevada na estação ferroviária de Nova Delhi

– Passarela elevada na estação ferroviária de Nova Delhi Hyundai Engineering (Coreia do Sul) – Automação de projeto para estruturas modulares e pré-moldadas de concreto com STAAD

Modelagem e análise de subsuperfície

Anglo American (Brasil) – Gestão integrada de riscos para operações a céu aberto

– Gestão integrada de riscos para operações a céu aberto Fervo Energy (EUA) – Cape Station

– Cape Station Flux Energy Solutions (Turquia) – Otimização de campo geotérmico usando simulação numérica e IA

Transmissão e distribuição

APD Global (Austrália) – Transformação digital da subestação de 132 kV de Bunning Lake

– Transformação digital da subestação de 132 kV de Bunning Lake BAM Infra Netherlands (Holanda) – Estação central de Schiphol – Aeroporto de Amsterdã

– Estação central de Schiphol – Aeroporto de Amsterdã China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) – Aplicação da tecnologia de inteligência digital GIS+BIM em todo o ciclo de vida do projeto de transmissão e transformação de energia de 500 kV da China Southern Power Grid em Nanning, Guangxi

Água e Águas Residuais

CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd. (China) – Simulação numérica e análise do controle de inundações urbanas e da capacidade de drenagem no noroeste da China com base na tecnologia digital

– Simulação numérica e análise do controle de inundações urbanas e da capacidade de drenagem no noroeste da China com base na tecnologia digital Empresas Públicas de Medellín EPM (Colômbia) – Modelagem e otimização da rede principal do Aqueduto de Medellín

– Modelagem e otimização da rede principal do Aqueduto de Medellín PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonésia) – SPAM Regional Jatiluhur I: transformando a água para um futuro melhor

Acesse os links a seguir para saber mais sobre a conferência Year in Infrastructure 2025 da Bentley, o Going Digital Awards e os finalistas do Going Digital Awards 2025.

