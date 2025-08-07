?itopia da Bitget transforma batimentos cardíacos em arte no UNTOLD Romênia

CLUJ-NAPOCA, Romênia, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, apresenta ?itopia: #FeelThe?eat, uma instalação digital interativa de 360° no Festival UNTOLD X na Romênia, de 7 a 11 de agosto. Essa experiência combina a grandiosidade dos famosos e elaborados palcos do UNTOLD com uma nova forma de arte interativa que mistura criptomoeda, criatividade e comunidade.

Construída em torno de Bunz, o mascote da Bitget, a instalação posiciona um grande mascote em seu núcleo.?Bunz envolve o santuário espelhado de 360° no centro de ?itopia, convidando os visitantes a um espaço que é, ao mesmo tempo, escultura e experiência. Durante o dia, reflete a floresta circundante;ànoite, torna-se uma tela viva, acompanhada por luz e som interativos. Os visitantes entram no coração de Bunz e acionam um sensor biométrico de batimentos cardíacos, enviando pulsos para uma flor digital gerada por IA que evolui em tempo real. O resultado é uma tapeçaria compartilhada de presença vivida, moldada por imaginação, biologia e blockchain.

#FeelThe?eat, torne-se a arte.

Ao redor da escultura, o Muro dos Sonhos aguarda as mensagens dos socorristas escritas pela luz durante o dia e reveladasànoite sob iluminação UV. Folhagens espelhadas e infláveis surreais se espalham pela clareira da floresta, criando uma paisagem onde a tecnologia amplifica o pulso da natureza em vez de substituí-lo. ?itopia é menos fuga e mais retorno: ao ritmo,àressonância eàliberdade da conexão.

"?itopia mostra o que acontece quando a arte encontra as criptomoedas por meio da experiência", disse Vugar Usi Zade, Diretor de Operações da Bitget. "Queríamos criar algo que os visitantes pudessem ficar dentro, sentir sua batida conduzir o visual e sentir como a criptomoeda pode ser sentida e compreendida. Não é apenas visual, é visceral."

Transformando batimentos cardíacos em arte com ?itopia da Bitget no UNTOLD X.

Projetada pela RenaiXance e concretizada pela colaboração do artista visual Steven Mark Kübler e dos diretores criativos Otto Plesner e Miroslava Arangutia, a ?itopia vive na interseção entre a Web3 e a cultura. Permite que os frequentadores do festival sintam o que a criptomoeda pode fazer: não nas telas, mas em passos, pulsações e momentos compartilhados sob o céu noturno. Falando sobre sua visão, Otto Plesner, cofundador da RenaiXance, disse: "Acreditamos que a arte é uma catalisadora, não apenas para a reflexão, mas para a ação. A Bitopia é um espaço que escuta. Que se lembra. Que responde."

Essa instalação traz o diálogo entre arte e criptomoeda para o grande público, posicionando o blockchain não apenas como uma arquitetura, mas como uma sintonia. No UNTOLD X, a Bitget não está apenas patrocinando o festival, mas também convidando o público a um universo onde as criptomoedas envolvem todos os sentidos.

Conceito e design por RenaiXance (ig: @renaixance.studio)

Design visual e de interação por Steven Mark Kübler (ig: @perspek.steven)

Direção criativa por Otto Plesner (ig: @ottoplesner) e Miroslava Aragutia (ig: @miroslava.arangutia)

Música por Louis Jarto (ig: @louisjarto)

Encomendado por Bitget

Sobre a RenaiXance

Arte como catalisadora da mudança

Na RenaiXance, a arte não é entretenimento – é evolução.

Fundada por Miroslava Arangutia e Otto Plesner, o estúdio opera na convergência de performance, tecnologia e experiência humana. Sua missão é criar ambientes transformadores e emocionalmente inteligentes que desafiam a percepção e redefinem o que a arte pode fazer no século 21.

Seu trabalho abrange continentes e disciplinas, desde performances de palco e instalações bioreativas até mundos imersivos de grande escala. O objetivo é sempre o mesmo: conectar. Despertar. Repercutir.

Sobre Steven Perspek

Steven Mark Kübler, também conhecido como Steven Perspek, é artista de mídia austríaco conhecido por sua fusão elegante de tecnologia, biometria e design reativo. Seu trabalho frequentemente traduz dados humanos em paisagens visuais vívidas.

Seus sistemas em tempo real geram cada resposta visual ao vivo, garantindo que a jornada de cada participante pela Bitopia seja única e irrepetível, um reflexo temporário de sua presença no ecossistema.

