Monteiro Advogados recebe Prêmio Quality 2025 por excelência jurídica

O escritório Monteiro Advogados foi um dos premiados na edição 2025 do Prêmio Quality, concedido pela International Quality Company com chancela da Sociedade Brasileira de Educação e Integração. A premiação tem como objetivo reconhecer empresas e profissionais que se destacam no mercado brasileiro pela qualidade na prestação de serviços e pelo compromisso com práticas institucionais de impacto social.

Criado no ano 2000, o Prêmio Quality é voltado a organizações que demonstram desempenho técnico consistente, integridade ética e contribuição efetiva ao desenvolvimento socioeconômico. A seleção é feita com base em critérios qualitativos e não normativos, o que permite a avaliação de diferentes modelos de gestão e atuação profissional. A honraria é atribuída após análise do Egrégio Conselho Nacional de Honrarias e Méritos, com base em indicações e histórico de atuação das instituições candidatas.

A confiança permanece como critério decisivo para quem busca serviços jurídicos. Segundo levantamento sobre comportamento do consumidor jurídico, 48% dos entrevistados indicaram a confiança como o principal fator na escolha de um advogado — à frente de especialização, preço ou presença digital. Neste cenário, reconhecimentos como o Prêmio Quality ganham relevância ao destacar instituições jurídicas cuja atuação é pautada pela credibilidade, qualidade técnica e ética profissional.

Para o sócio-fundador da Monteiro Advogados, Dr. Alexandre da Costa Maciel Monteiro, e especialista em Direito Previdenciário, o reconhecimento reforça a importância de manter padrões técnicos e éticos elevados no exercício da advocacia. “O sistema jurídico, em especial o previdenciário, depende de estabilidade e confiança. Práticas consistentes e responsáveis são fundamentais nesse cenário”, avalia.

O também sócio da Monteiro Advogados, Dr. Guilherme da Silva Monteiro, ressalta o papel social da advocacia em tempos de transformação digital e aumento da vulnerabilidade institucional. “A qualificação técnica precisa caminhar junto com o compromisso com os direitos fundamentais, especialmente no atendimento a grupos em situação de maior fragilidade”, afirma.

A premiação ocorreu em evento realizado em São Paulo, com a presença de representantes de diversas áreas, incluindo saúde, educação, tecnologia e advocacia. O Prêmio Quality tem projeção nacional e contempla instituições públicas e privadas que demonstram relevância em suas respectivas áreas de atuação.