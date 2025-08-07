Brasileiro funda rede de escolas para caminhoneiros nos EUA

Estabelecido nos Estados Unidos desde 2016, o brasileiro Alexandre Felix da Silva passou a atuar no segmento de formação de motoristas profissionais com licença CDL (Commercial Driver’s License), voltado especialmente para imigrantes. Atualmente, ele é responsável por uma rede de escolas dedicadas à capacitação de condutores de veículos pesados.

Natural de Recife (PE), Alexandre tem formação em Direito, obtida em João Pessoa (PB), e imigrou para os EUA acompanhado da esposa e três filhos. Durante os primeiros anos no país, trabalhou em funções operacionais no setor de coleta de resíduos. Segundo ele, foi um período marcado por desafios típicos da fase inicial da adaptação.

Foi nesse contexto que teve contato com o setor de transporte de cargas e conheceu as oportunidades associadas à obtenção da CDL, licença exigida para a condução de caminhões comerciais nos EUA. Segundo o U.S. Bureau of Labor Statistics, o setor segue com projeções de crescimento impulsionado pela demanda logística nacional.

Após conquistar sua licença e atuar como caminhoneiro, Alexandre percebeu uma lacuna no acesso de imigrantes ao processo de qualificação profissional. A partir disso, estruturou sua primeira escola voltada ao público estrangeiro interessado em se inserir formalmente no setor. O projeto expandiu-se e hoje conta com diversas unidades, localizadas em regiões com alta densidade de população imigrante.

O empresário afirma que o diferencial da rede está na oferta de suporte multilíngue e no acompanhamento individualizado dos alunos. “A proposta é facilitar a transição dos imigrantes para uma profissão estruturada, com regulamentação e possibilidade real de progresso econômico”, explicou.

Dados do National Immigration Forum apontam que imigrantes foram responsáveis por aproximadamente 20% dos novos negócios abertos nos EUA nos últimos cinco anos, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

As escolas fundadas por Alexandre combinam treinamento prático, instruções teóricas e orientação sobre os procedimentos regulatórios para obtenção da licença. Segundo ele, o projeto já capacitou centenas de alunos e tem como missão ampliar o acesso a uma profissão formal e valorizada no mercado norte-americano.

“O setor de transporte oferece estabilidade e perspectivas reais de crescimento para quem está começando uma nova vida nos Estados Unidos”, pontuou Alexandre, destacando que seu trabalho também envolve o engajamento em pautas voltadas à integração econômica de comunidades estrangeiras.